Billboard音樂獎：Pink獲頒典範獎母女雙飛被吊

《Billboard音樂獎》於洛杉磯舉行，美國女歌手Pink獲頒事業成就獎「典範獎」，她上台表演首本名曲大串連，包括《All I Know So Far》、《So What》、《Who Knew》、《Just Like a Pill》與《Just Give Me a Reason》，而她唱《Cover Me In Sunshine》時更請來9歲女兒Willow一起被吊，做空中飛人！

Pink與Willow兩母女在空中大擺對稱甫士，非常合拍！Pink亦有帶同4歲兒子Jameson出席頒獎禮。

今年41歲的Pink從美國樂隊Bon Jovi主音Jon Bon Jovi手上接過獎座，她是「典範獎」自2011年創立以來最年輕得主。

Pink致詞時表示：「我鍾意自己做嘅嘢，同鍾意合作嘅人。我哋都做得唔錯。但如果冇人嚟睇我哋，同我哋一齊玩音樂，就冇意思，所以你哋世界各地咁多人，多謝出嚟，多謝畀大家一齊療傷。我等唔切想再玩過，等我哋可以一齊汗疊汗。呢個係好大嘅榮譽。」她又笑言小時候很迷戀Jon Bon Jovi，當年知道他結婚很傷心，還將他的海報從睡房撕走。