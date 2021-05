Billboard音樂獎：Pink獲頒典範獎母女雙飛被吊

《Billboard音樂獎》於洛杉磯舉行,美國女歌手Pink獲頒事業成就獎「典範獎」,她上台表演首本名曲大串連,包括《All I Know So Far》、《So What》、《Who Knew》、《Just Like a Pill》與《Just Give Me a Reason》,而她唱《Cover Me In Sunshine》時更請來9歲女兒Willow一起被吊,做空中飛人!

Pink與Willow兩母女在空中大擺對稱甫士,非常合拍!Pink亦有帶同4歲兒子Jameson出席頒獎禮。

今年41歲的Pink從美國樂隊Bon Jovi主音Jon Bon Jovi手上接過獎座,她是「典範獎」自2011年創立以來最年輕得主。

Pink致詞時表示:「我鍾意自己做嘅嘢,同鍾意合作嘅人。我哋都做得唔錯。但如果冇人嚟睇我哋,同我哋一齊玩音樂,就冇意思,所以你哋世界各地咁多人,多謝出嚟,多謝畀大家一齊療傷。我等唔切想再玩過,等我哋可以一齊汗疊汗。呢個係好大嘅榮譽。」她又笑言小時候很迷戀Jon Bon Jovi,當年知道他結婚很傷心,還將他的海報從睡房撕走。