Billboard音樂獎：The Weeknd掃10獎成大贏家　BTS奪3獎

加拿大男歌手The Weeknd於《Billboard音樂獎》從16個提名中掃走10獎包括「最佳歌手」、「最佳男歌手」與「最佳Hot 100歌手」，成為大贏家。The Weeknd致詞時表示：「真係難忘嘅一晚，我想借呢個機會多謝我父母。我好愛你哋。因為你哋先有今日嘅我，所以多謝晒，當然仲要多謝我粉絲。」

韓國男子組合防彈少年團（BTS）獲頒3獎包括「最佳組合」、「最佳銷量歌曲」與「最佳社交歌手」，身處首爾的他們透過視像致詞：「多謝畀呢個最佳銷量歌曲獎我哋，真係好正同重要，成為呢個重要獎項嘅贏家好光榮。我哋想透過《Dynamite》將新能量分享畀大家。我諗呢個獎證明我哋成功咗。」

【部份得獎名單】

最佳歌手：The Weeknd

最佳男歌手：The Weeknd

最佳女歌手：Taylor Swift

最佳組合：BTS

最佳新人歌手：Pop Smoke

最佳Hot 100歌手：The Weeknd

最佳Hot 100歌曲：The Weeknd《Blinding Lights》

最佳Billboard 200歌手：Taylor Swift

最佳Billboard 200大碟：Pop Smoke《Shoot for the Stars, Aim for the Moon》

最佳R&B歌手：The Weeknd

最佳R&B男歌手：The Weeknd

最佳R&B女歌手：Doja Cat

最佳R&B大碟：The Weeknd《After Hours》

最佳R&B歌曲：The Weeknd《Blinding Lights》

最佳饒舌歌手：Pop Smoke

最佳饒舌男歌手：Pop Smoke

最佳饒舌女歌手：Megan Thee Stallion

最佳饒舌大碟：Pop Smoke《Shoot for the Stars, Aim for the Moon》

最佳饒舌歌曲：DaBaby ft. Roddy Ricch《ROCKSTAR》

最佳銷量歌曲：BTS《Dynamite》

最佳社交歌手：BTS

最佳串流歌手：Drake

最佳電台歌手：The Weeknd

最佳電台歌曲：The Weeknd《Blinding Lights》