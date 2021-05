Billboard音樂獎：The Weeknd掃10獎成大贏家　BTS奪3獎

加拿大男歌手The Weeknd於《Billboard音樂獎》從16個提名中掃走10獎包括「最佳歌手」、「最佳男歌手」與「最佳Hot 100歌手」,成為大贏家。The Weeknd致詞時表示:「真係難忘嘅一晚,我想借呢個機會多謝我父母。我好愛你哋。因為你哋先有今日嘅我,所以多謝晒,當然仲要多謝我粉絲。」

韓國男子組合防彈少年團(BTS)獲頒3獎包括「最佳組合」、「最佳銷量歌曲」與「最佳社交歌手」,身處首爾的他們透過視像致詞:「多謝畀呢個最佳銷量歌曲獎我哋,真係好正同重要,成為呢個重要獎項嘅贏家好光榮。我哋想透過《Dynamite》將新能量分享畀大家。我諗呢個獎證明我哋成功咗。」

【部份得獎名單】

最佳歌手:The Weeknd

最佳男歌手:The Weeknd

最佳女歌手:Taylor Swift

最佳組合:BTS

最佳新人歌手:Pop Smoke

最佳Hot 100歌手:The Weeknd

最佳Hot 100歌曲:The Weeknd《Blinding Lights》

最佳Billboard 200歌手:Taylor Swift

最佳Billboard 200大碟:Pop Smoke《Shoot for the Stars, Aim for the Moon》

最佳R&B歌手:The Weeknd

最佳R&B男歌手:The Weeknd

最佳R&B女歌手:Doja Cat

最佳R&B大碟:The Weeknd《After Hours》

最佳R&B歌曲:The Weeknd《Blinding Lights》

最佳饒舌歌手:Pop Smoke

最佳饒舌男歌手:Pop Smoke

最佳饒舌女歌手:Megan Thee Stallion

最佳饒舌大碟:Pop Smoke《Shoot for the Stars, Aim for the Moon》

最佳饒舌歌曲:DaBaby ft. Roddy Ricch《ROCKSTAR》

最佳銷量歌曲:BTS《Dynamite》

最佳社交歌手:BTS

最佳串流歌手:Drake

最佳電台歌手:The Weeknd

最佳電台歌曲:The Weeknd《Blinding Lights》