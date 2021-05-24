AK腹肌隨時消失　大爆料Ian原來係「露體狂」

人氣男團MIRROR成員AK（江𤒹生）今日（24日）為跑步活動拍攝宣傳片，他笑言人生中未試過跑馬拉松，最長只是跑過3,000米，但自嘲成績不是很理想：「唔係好識跑，用咗短跑方法，頭2個圈跑得好快，但之後就開始行，行咗5個半圈！」

講到完騷後好像沒有休息，AK指不算太辛苦，以影相活動為主，有其他成員已經正在拍劇：「打咗好多晚邊爐啦！（腹肌有冇消失？）仲喺度！但唔係咁明顯，自己都想Keep吓，因為下年年頭要拍劇，都放肆夠啦，會復操番。」他說之前會與一班兄弟到Gym Room操，但現時必定引起騷動，加上要集齊12子時間難過登天，更踢爆姜濤是最唔肯郁、Jeremy行動力比較低、Jer唔開騷唔操，講到Ian騷後出Post指沒有騷肌感到遺憾，AK大爆內幕：「原先佢都有份騷，佢拍《男排女將》嗰陣已經操好副偈，但Rundown最後有變先Cancel，其實佢好愛露！只係扮晒嘢話守身如玉，希望下次大家可以一齊除衫！」

另外，講到姜濤近日出Post放負，AK表示眾人都有Send訊息關心對方：「要等佢慢慢消化，大家都了解、明白，咁細個小朋友就要面對呢啲難關係唔易。（因為佢朋友離世？）知佢身邊發生好多事。（佢有上水覆Message？）大家都明，唔使覆都得。」