靈感煮意︰【夏日酸甜辣】墨西哥煙熏辣椒雜豆卷

很多人聽到食素，腦內總會浮現出一碟又一碟蔬菜，或者傳統齋菜，其實現今的素食已經做得很有趣味，但當然，在家的確難做到高級餐廳質素的精緻素菜，不過若要做出好的味道，又不是這麼難。今集的《靈感煮意》，我將會教大家做一款材料和做法都簡單但味道豐富的「酸甜辣雜豆卷」，現在三十多度不想煮飯，今晚試做這個卷跟家人分享啦！

材料（4條）

醬

牛油果 1個

煙熏辣椒（Chipotle） 1隻

煙熏辣椒內的辣醬 1~2茶匙

（以上兩款，可用1隻刴碎指天椒、2茶匙煙紅椒粉、1.5湯匙意大利番茄糊拌勻代替）

全脂希臘乳酪 50克

楓糖漿或蜜糖 20克

檸檬汁 10~15克

海鹽和黑胡椒 適量

餡

任何已熟豆類 300克

已炒香洋葱碎 2~3湯匙（可不放）

另加番茄、青瓜，或你喜歡的蔬菜

皮

墨西哥薄餅 4塊

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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