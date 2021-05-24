靈感煮意︰【夏日酸甜辣】墨西哥煙熏辣椒雜豆卷
2021年05月24日 16:00
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很多人聽到食素，腦內總會浮現出一碟又一碟蔬菜，或者傳統齋菜，其實現今的素食已經做得很有趣味，但當然，在家的確難做到高級餐廳質素的精緻素菜，不過若要做出好的味道，又不是這麼難。今集的《靈感煮意》，我將會教大家做一款材料和做法都簡單但味道豐富的「酸甜辣雜豆卷」，現在三十多度不想煮飯，今晚試做這個卷跟家人分享啦！
材料（4條）
醬
牛油果 1個
煙熏辣椒（Chipotle） 1隻
煙熏辣椒內的辣醬 1~2茶匙
（以上兩款，可用1隻刴碎指天椒、2茶匙煙紅椒粉、1.5湯匙意大利番茄糊拌勻代替）
全脂希臘乳酪 50克
楓糖漿或蜜糖 20克
檸檬汁 10~15克
海鹽和黑胡椒 適量
餡
任何已熟豆類 300克
已炒香洋葱碎 2~3湯匙（可不放）
另加番茄、青瓜，或你喜歡的蔬菜
皮
墨西哥薄餅 4塊
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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