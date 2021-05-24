沈慧林生日與方力申慶祝　太太準備「拉錢」蛋糕勁有心

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）昨日（23日）36歲生日，人緣甚好的他連日來獲大批圈中好友相約進行「馬拉松式」慶祝活動，包括方力申、洪永城及莊思敏等，其中黎燕珊與William生日更只相差3日，朋友悉心安排他們一同切蛋糕慶祝。與此同時，William太太陳曦婷（Rachel）專誠為他準備了「拉錢」生日蛋糕，寓意公司生意蒸蒸日上，而員工亦送上「超級英雄」生日卡。對此他非常感動，表示：「今年是我創立品牌10周年，可是遇上疫情，對零售業影響很大，面對不少挑戰。同事們把我變成為超級英雄，鼓勵我要繼續努力，抱持正面態度，帶領品牌繼續向前。」

講到生日願望，William表示希望疫情盡快結束，又透露適逢品牌10周年，將首次親自設計腕錶，他說：「多年來我一直與不同的名人合作，推廣香港精神。這次將由我親自操刀，以青年企業家身份，推出集結我在鐘錶界10年來的經驗及技術大成的腕錶。在外形方面，我詢問了不少青年才俊的意見及喜好，望打造一款既符合潮流，又具品質的腕錶。」並指品牌現正與歐洲的獨立製錶師合作，研發新的製錶技術，把品牌帶到國際舞台。