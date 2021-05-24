踩入潮界孖老公搞藝術展！林夏薇收埋勁多「寶物」

藝人林夏薇繼創立飲食王國後，近日孖老公莫贊生踩入潮界，引入潮流藝術精品於尖沙咀舉行藝術展覽。薇薇笑言受老公影響而愛上潮流模型：「佢本身好鍾意，所以我哋會一齊儲。之前都講過，如果有新生意會以興趣為主，因而促成今次展覽。」

薇薇與老公日前到展覽現場率先欣賞由西班牙抵港的潮流精品，她說：「之前一直籌備緊新嘅投資項目，呢個係其中一樣，係為期一個月嘅藝術展。今次係同先生同另一位拍檔合作，我哋為潮流藝術品加入加密防偽技術，令產品更為保值同珍貴。」

講到兩人的「愛的結晶」，薇薇更化身導覽員介紹一番：「Juanín由西班牙藝術家Edgar Plans為致敬其作家父親所創作，當中粉紅色特別版係佢喺囡囡身上得到靈感而設計；每隻公仔都揸住本書，鼓勵小朋友多閱讀，從而啟發思考、產生天馬行空嘅諗法。」

薇薇又自爆家中尚有不同種類的「寶物」，她笑說：「唔同階段都有唔同嘅收藏品，細個身邊朋友鍾意買毛公仔，我反而鍾意儲龍珠閃卡，依家睇番都覺得好靚，之後儲過唔同款式嘅香水樽，再大啲就儲潮流藝術品，我屋企有好多1:1嘅人型模型。」