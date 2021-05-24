IB攻略：為何暑假是IB學生的致勝關鍵？

不少學生會因為暑假的來臨而興高采烈，其實暑假才是學生可以突圍而出的寶貴時間，尤其IB Year 1 考得不好的學生一定要留意，原因有三！

1.別人偷懶就是你超前的機會

IB考試出名嚴苛，每一個分數都是爭個你死我活，所以考得好的方法就是比其他同學優秀。筆者在補習社這7年期間，真的看了不少同學由IB 20幾分最後真的考到了36-37，有些甚至由34-36分最後因為在暑假的衝刺，在IB大考考了個40+，可見暑假的重要性！因為學校不用上課，所有進度停頓，考得不好的同學可以盡量利用假期時間追回落後的進度，考得好的同學應該超前學校的進度，學懂未來將要學的Topic，才能在開學的時候領先同濟。

2.暑假不用上課就要更專注

因為暑假不用上課，同學除了不用坐車返回學校，亦都少了同學Chit Chat 分心的誘因，省卻的時間能夠讓同學更加專注學習。同學只要好好分配全日的溫習行程表，Stick to it，有系統地溫習，開學的時候，你一定可以令其他同學刮目相看！

3.暑假過後就是考試

7月的暑假過後，就是9月開學，通常校內的第一個考試就是10月尾到11月。試想想，你的其他同學剛剛Holiday Mood回來， 但是你已經充足準備，開學後的兩個月的Topic 你已經全部懂得，考試題目都重複練習了好幾遍，其實這位同學很難不贏在「起跑線」。成功需要付出汗水，但是時機都非常重要。各位IB學生如果想成績脫胎換骨，千萬不要錯過這個暑假啊！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣