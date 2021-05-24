3.5億巨製《金手指》超豪場景首曝光　楊受成直擊影帝鬥法

英皇集團主席楊受成投資拍攝的英皇電影超級大製作《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，影帝梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、李靖筠、白只、太保等演出，星光熠熠，「戲」勢強勁！

已經煞科並進入後期製作的《金》片，開拍以來十分順利，楊生更兩度親臨現場探班打氣。向來甚少借出場地作拍攝的半島酒店，是多場重頭戲的重要場景，其中一場是梁朝偉與劉德華正面交鋒的場口，更安排在總統套房中拍攝，氣派十足。楊生讚嘆劇組十分架勢，借得多個靚景襯絕影帝外，先睹為快，在現場觀摩影帝的精彩鬥法，他說：「等咗兩位影帝十多個年頭，先等到佢哋再度『合體』，絕對機會難逢。」

見證經典電影誕生

問到偉仔與華仔是否愈拍愈有火﹖楊生說：「莊文強同黃斌都同我講，拍攝非常順利，兩位影帝絕對係夢幻組合，對手戲真係好有火花，導演同監製都話好滿意！」他又指現場看過兩人的對手戲，笑言不是賣廣告，演出確實相當精彩，很開心將會見證另一部香港經典電影的誕生。

講到阿Sa在片中落力演出，演技更上一層樓，楊生說：「阿Sa每次拍戲都好用心，尤其是今次可以同偉仔合作，佢更加係全力以赴，我去探班都感覺到佢好認真咁演繹角色，好期待阿Sa嘅演出。」

在片場探班時，監製黃斌則充當導賞員，帶楊生和一眾工作人員參觀戲中偉仔金碧輝煌的辦公室，猶如睇樓團，其中一個辦公室場景，規模之大，不禁令楊生也要駐足打卡，而其中一間房更擺滿古董，楊生說：「廠景布置十足豪宅一樣，就算真嘅豪宅都冇咁靚，雖然全部用金錢堆砌出嚟，但絕對值得，用嚟襯托呢個金像獎級班底陣容，絕對值回票價，相信觀眾同我一樣，對這部戲充滿期待。」除了對兩位影帝照顧有加，楊生對劇組上下都十分窩心，阿Sa、任達華與新一代演員胡子彤、岑珈其、何啟華及徐浩昌在邵氏片場開工時，他也親身前來探班及「萬歲」。

放棄演出機會

新片不惜工本斥3.5億打造，預計2022年上映，楊生透露單是場景，已經花費5千萬搭建！他說：「我去咗兩次探班，第一次係去半島酒店，大家都知道半島唔係咁容易會借景出嚟，仲借埋總統套房出嚟，可以話係襯晒《金手指》嘅大片氣派。另一次就參觀咗戲入面偉仔嘅辦公室，入面仲有一個非常富麗堂皇嘅古董房，完全可以反映偉仔戲中嘅狂人本色，唔單止係我，觀眾肯定都會好期待《金手指》。」講到不少電影公司老闆也會客串演出，楊生笑說：「唔好，咁難得參演《金手指》嘅機會，都係留番畀專業演員啦！」