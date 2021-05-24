林欣彤放狗意外撼下巴　牙骹韌帶受傷唱唔到歌

歌手林欣彤（Mag）昨晚（23日）在社交網限時動態上載坐輪椅照，見她手腳都用紗布包住，情況嚴重。今午Mag親報平安，並上載多張傷口照，她留言：「尋晚出咗個Post得到好多關心～人間有愛。」原來她放狗嘅時候仆咗落大約兩、三級樓梯：「因為當時我隻狗（飛飛）好失控，而佢真係好大力，發狂咁跑，所以衝力都好大，結果我膝頭哥同下巴落地，我暈咗扒（趴）咗喺地下幾分鐘完全郁唔到，聲都出唔到⋯當刻明白到打拳被人Knockout嘅感覺，結果震親個牙骹傷咗韌帶，同埋有啲皮外傷，仲有膝頭哥腫腫瘀瘀咁，骨應該就冇事！好彩！係暫時唱唔到歌，咬唔到嘢，又唔係好行到路，就當個天安排我放假啦，我都預咗有一日放狗會跌親，因為成日都危危乎，但冇諗過可以跌成咁，好番之後我要操得大隻啲！強壯啲！睇住嚟啦！」

她感謝所有問候她的每一位，她覺得好溫暖，並多謝話要隨時ready出來幫她忙的朋友，她好感動，她覺得好幸福，她說：「係痛嘅，係煩嘅。但係往往呢啲moment就係愛湧出嚟嘅時候了，多謝各位嘅愛love you all！當然最感謝係我嘅家人，夜媽媽陪我去醫院嘅細佬同daddy，煮粥畀我嘅媽咪，祝我早日康復。」她相信會好快好番。最後她指愛犬完全唔知發生咩事所以毫無悔意，她留言：「好傷心仲好傷身，養狗不容易，我決定嬲佢幾日。」