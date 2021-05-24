本日日本：森林中的膠囊CAPSULE HOUSE K　6月開放做民宿

喜歡古怪建築的朋友，一定對位於東京新橋的中銀膠囊塔不會陌生，作為日本建築大師黑川紀章的代表作品，外形酷似太空船，因此成為不少電影的取景地。但暫時只有月租，如果想進一步認識黑川大師的建築，現在有機會了！因黑川紀章本人的別墅CAPSULE HOUSE K經翻新後，預計將於6月以民宿形式出租。

於1973年在長野縣北佐久郡落成的黑川大師別墅，位於斜坡上，被大自然包圍，建築採用的規格是與中銀膠囊塔相同的BC-25型膠囊，共有2層，上層由4個膠囊組合構築而成，組合式的膠囊建築減低了斜坡的建築難度。4個膠囊空間分別是兩個臥室、茶室及廚房，包圍玄關與客廳空間，與中銀膠囊塔中每個膠囊都是小套房的規劃不同。修葺樓齡將近50年的CAPSULE HOUSE K，是黑川紀章的長子黑川未來夫的事務所與工學院大學建築學部鈴木敏彥研究室合作的CAPSULE建築PROJECT其中一環，目的是將黑川紀章的膠囊系列建築重推到世人眼前，進行膠囊更換的代謝計劃來長存建築，並將膠囊建築發展出更多居住的可能性。計劃現正進行眾籌，如果有贊助的話，有機會獲得1970年代出版的黑川紀章建築專書，以及享有CAPSULE HOUSE K住宿折扣等多種優惠。CAPSULE HOUSE K預計於今年6月開放作為民宿與體驗教學設施，這間過往50年從沒有公開過的現存「代謝派」建築，令人期待！