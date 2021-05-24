米路吉遜拍片愛整蠱　專露械露股

美國男星米路吉遜（Mel Gibson）曾經紅透半邊天，主演的動作片《轟天炮》（Lethal Weapon）與《末日戰士》（Mad Max）系列大受歡迎，演而優則導的《驚世未了緣》（Braveheart）更捧走奧斯卡最佳導演與電影等5獎，可惜他因酗酒問題，涉種族歧視與恐嚇舊愛等狂行被荷里活封殺，到2016年才洗底回歸執導《鋼鋸嶺》（Hacksaw Ridge）。

其實米路在未被封殺前，都做過一些以近年MeToo標準不能接受的行為，他在片場時喜歡整蠱拍檔，而他專開低俗玩笑，露械露股！他拍攝莎翁名劇《王子復仇者》（Hamlet）改編的1990年電影《狂龍傲天》時，每當演完一場嚴肅戲份，就會向片場人員與拍檔除褲露股，減輕壓力。同片的英國女星海倫娜寶咸卡特（Helena Bonham Carter）受訪時表示：「佢嘅幽默感非常簡單，係同如廁有關，唔係咁複雜。」

到米路自導自演1995年蘇格蘭獨立戰爭電影《驚世未了緣》，除了安排一幕蘇格蘭戰士集體向英國士兵露股，攞正牌玩嘢外，幕後亦向飾演公主的法國女星蘇菲瑪素（Sophie Marceau）露械，整蠱對方。相信不少合作的拍檔都想講句：咪露啦米路。