劉小慧送生日驚喜　黎燕珊重提拍戲驚險事

藝人黎燕珊接受「得閒修女」劉小慧邀請一齊開Live傾偈，小慧得悉阿珊5月20日牛一，特別準備了紫色生日蛋糕給她驚喜，得知阿珊即將開拍新劇，更送上一大籃天然鈣丸給好友，希望她賺到盆滿缽滿。阿珊表示不介意生日開工，望未來一年工作不斷又能夠密密搵真銀：「我平日比較少網上開Live，今次跟小慧學嘢，即時睇到網民直接反應又留言祝我生日快樂，一次過收到好多祝福，真係好難忘。我仲好羡慕小慧有位背後嘅男人蘇Boss（蘇志威），為佢細心打點一切，令太太冇後顧之憂。」

阿珊與小慧講起以前拍戲有何特別經歷，阿珊透露當年到英國拍電影《喜寶》，和方中信拍場草原策騎戲時，從馬背上跌落地受傷，當時以為腰患是小毛病，但影響到脊柱，曾有一段日子腰骨痛，後來自創拉槓運動得到改善，小慧聞言亦稱曾遇驚險事：「差啲喺馬背跌落嚟時，我自己自救跳落地再狂跑，雖然我整親腳踭，但好過跌落地。」

阿珊談及在無綫節目《日日媽媽聲》中分享做單親媽媽心聲，剖白與前夫保持聯絡，是望仔女明白父母離婚是大人的事，不想他們在吵吵鬧鬧恐懼下成長，同時不希望影響子女自信心，又表示仍然期盼愛情，笑言：「好多朋友都話有筍盤介紹，但現時要集中精神拍劇，所以暫時將機會延後。」