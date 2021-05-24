【結束香港辦事處】蒙嘉慧集中資源擴充日本房地產公司

向來鍾情日本文化的藝人蒙嘉慧，今年初獲老公鄭伊健打本過百萬，在福岡開設房地產公司，主打物業管理、移民等，升呢做CEO！惟近日其公司社交專頁突然上載一張在香港辦事處內「執包袱」的照片，甚至連招牌都已拆下，令網友擔心是否結業，其實公司只是因疫情緣故員工多數在家工作，才結束辦事處專心網上營運，專頁發文交代：「唔使驚！只係因為呢一年，個個喺返工同生活習慣上都有少少變咗，而我哋發覺香港Office其實用途唔多，連啲客都覺得Online meeting仲好，咁為咗配合公司嚟緊嘅發展，我哋決定全力集中資源喺福岡。」

又指繼續有同事在家工作，而身為老闆的蒙嘉慧即使疫情也未有放慢工作，繼續親自拍片做生招牌宣傳，又親自監督網頁設計，事事親力親為。

蒙嘉慧接受東網訪問時，透露受疫情影響，公司員工大多居家工作，以致白白交租1年多，再加上負責業務的同事近日決定返日本定居，自己又不經常返公司，最後決定關閉香港辦事處：「我同另一個同事都唔係成日返去，客人多數透過電話傾，所以香港就轉網上做，資源就用嚟擴充日本辦公室，呢排我哋都請人，同埋都搵緊大啲嘅地方搬（疫情有冇影響生意？）好感恩又冇乜，仲超額完成！」