搭上小鮮肉　熟女好滿足

有謂「女人四十猛如虎」，日本AV界嘅美熟女的確如此，佢哋見到年輕力壯嘅小鮮肉更係慾火大盛，表現如狼似虎，瘋狂喺從對方身上榨取快感，如果唔係班小鮮肉後生夠精力，分分鐘被佢哋榨乾呀！

偷情宿一宵

喺Madonna出品嘅《與人妻女上司度過一夜》中，年輕打工仔太郎同班同事食飯聯誼，由於玩得太盡興搞到錯過尾班車，呢個時候帶幾分醉意嘅女上司北条麻妃就邀請佢返屋企過一晚，更表示老公長期都唔返屋企瞓，令佢身心都相當空虛，講講吓仲向太郎大送秋波，搞到太郎忘記咗自己有女朋友，繼而同麻妃展開床上激戰！

嗒仔解寂寥

喺KANBI推出嘅《從朝到晚追求年輕男子的人妻》入面，米倉穗香同老公結婚多年，唔單止感情變淡，最大問題係老公嘅性能力衰退，令穗香相當枯燥又飢渴。有一日，穗香喺露台晾衫，見到隔籬屋嘅後生仔大雄，頓時慾火高漲，於是就借頭借路邀請對方嚟屋企飲咖啡，甫踏入屋，穗香即按捺不住攬住大雄猛咀，繼而吹奏一曲，之後順勢上床激戰。後來，穗香發現老公有一位年輕下屬涼真，於是又勾搭對方上床，雖然涼真覺得對唔住上司，亦決定出盡全力滿足穗香。

引郎入室

SOD推出嘅《發情濡濕之女》，講述佐田茉莉子同老公表面上感情恩愛，但實際上茉莉子非常不滿老公交唔足功課。為咗滿足望慾，茉莉子以姣功成功勾引到隔籬屋嘅後生仔正太，而呢個鹹濕仔除咗年輕有活力，仲相當有情趣，放肆地同茉莉子大玩拘束玩意。後來，仲愈玩愈離譜，明知老公喺屋企仲請正太嚟食飯，仲特登灌醉老公，然後同正太喺大廳中激戰，直情當老公無到！

簡評

日本AV界嘅美熟女一向都魅力超群，有時比起好多青春派女優更加吸引，好似今日為大家介紹嘅美熟女遇上小鮮肉系列咁，當中嘅美熟女女優又索又溫柔，而且仲床技上乘添！喺3部作品中，本仙最鍾意米倉穗香主演嘅《從朝到晚追求年輕男子的人妻》，因為穗香風韻迷人，身材仲激凸兼婀娜，而且肌膚鮮嫩白滑，佢連番勾引麻甩佬上床，手法多多又過癮，充滿表現出對性愛嘅渴求。