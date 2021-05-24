西班牙Anastasia Brokelyn　熱情鬥牛臀

嚟自西班牙嘅Anastasia Brokelyn，其外形未必啱東方人口味，但無可否認佢喺歐美四仔界人氣極紅，更被喻為四仔界嘅明日之星，除咗因為擁有鬥牛國獨有嘅熱情火辣外，仲有佢迷人嘅盛臀實力非凡！

紅到美國

以前歐洲脫星好難喺美國四仔界佔一席位，但隨住佢哋嘅質素愈嚟愈高，當中有唔少成功躋身天后級位置，好似出生於西班牙嘅Anastasia Brokelyn就係其中之一。佢一直對脫星工作甚感興趣，更夢想能夠喺美國四仔界發展，至於佢係點樣入行呢？

話說2019年佢獲得西班牙四仔導演嘅賞試，便開始投身四仔事業，先後喺巴塞隆拿、匈牙利布達佩斯及捷克布拉格等地方演出四仔。有日佢接到經理人嘅通知，話安排佢去美國洛杉磯演出，令佢既驚喜又興奮，因為終於可以達成夢想。原來係經理人將佢嘅作品安排喺美國四仔影片網站上發行，憑住迷人嘅36吋巨臀，以及鬥牛女郎獨有嘅熱情演出，而深受美國四仔迷歡迎，同時吸引到著名四仔片廠Reality Kings嘅注意，邀請佢演出《Like In The Pictures》，結果令人氣爆升。

強勢新丁

及後，佢為另一著名片廠21 Sextury演出多套作品，不但獲得極佳嘅口碑同銷量，更成為佢事業嘅轉捩點，連續幾個月登上銷量最高脫星排行榜三甲位置，更喺XBIZ頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」及「最受四仔迷歡迎脫星」。Anastasia Brokelyn表示發展如此順利，實在係出乎意料，不過佢冇因此而驕傲，反而更加努力鑽研床技同演技，早前仲挑戰演出VR四仔添。

事實上，唔少脫星對VR四仔望而生畏，皆因相當講求演技同專注度，不過對阿妹嚟講完全冇難度，更將狂野騎功發揮得淋漓盡致，結果喺今年舉辦嘅AVN頒獎禮獲得「最佳新人」、「最受歡迎脫星」及「最佳外籍脫星性愛演出」等3項提名，難怪佢被喻為未來四仔天后喇!

Profile

年齡：25歲

身高：163cm

三圍：35-25-36

Anastasia Brokelyn深知自己最吸睛嘅地方，在於佢嘅厚肉巨股，故此佢相當識做，經常喺社交網分享扭籮自拍影片，更着T-Back挑起大家嘅慾火，真係好「股」惑呀！