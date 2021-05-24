黃建東補鐘重做P牌仔　掟5位數慳住揀「老婆」

不少男士將愛車當「老婆」，考獲車牌10多年的藝人黃建東，原來只有車牌，沒有「老婆」，最近心郁郁想「脫單」買車！疫情期間依然劇接劇兼擔任廣告代言的他，日前到車行睇車，但就非常知慳識儉，僅預留5位數預算，因而無奈放棄一部價值6位數的心頭好！由於考獲車牌以來絕少揸車的他，早前因拍劇需要，而要載拍檔袁偉豪上青馬大橋，全程表現騰騰震，令他決心「補鐘」兼買車！

放棄貴價心頭好

日前中午時分，他現身位於九龍城的汽車展銷行睇車，對顏色奪目的車特別感興趣。見他先被一架黃色7人車吸引，其後又走到紅色車前左顧右盼，但行了一圈後又改變主意，專攻黑色及白色等顏色較平實的車款。他登上一架價值6位數的黑色7人車試坐，落車後拿出手機拍下心頭好，又打電話跟人密斟。其後他到櫃枱向店員查詢，談了一會後似乎價錢未合心水，取了對方的卡片便離去。

事後東東接受電話訪問，坦言有意買車：「主要係用嚟代步同接載家人，我想買大車，因為我比較高大，但唔會花太多錢，預5位數，有錢都留番嚟買樓！」講到之前拍揸車戲時非常騰雞，他笑說：「套劇講我係車手，好叻揸車，所以拍攝前補咗幾堂，但真係揸嘅時候都好緊張！我有10幾年冇揸過車，買咗車之後會掛個P牌一段時間。」