羅欣羚6位數開舖賭身家　男友陳偉洪做咕喱力撐

無綫藝人羅欣羚（Lydia）日前與拍檔Michelle合資6位數字，於銅鑼灣開設珠寶鑽飾店，二人3年前已於網上賣鑽飾，上年才正式籌備開舖大計。Lydia日前接受東網專訪時謂：「我哋由小學認識到依家，既係Best Friend，現時更成為partner與同事，（合作上會否有意見分歧同拗撬？）又出奇地好喎！我哋諗法都好似，大家都係為件事好，由網上轉為實體店係因為珠寶、鑽飾，大家買之前都會真真正正拎上手，上年差不多呢個時候，我哋喺九龍區商場開咗一間實體店，依家個市唔係好好，租金方面比之前平咗，有危就有機嘛，所以決定喺港島區扎根，經濟好時未必會入到嚟！」說到6位數字投資費用，她笑言向來有投資，已用盡畢生積蓄。

問到開舖期間有否難忘事時，她謂：「5月中我哋喺大型商場擺攤檔，咁我哋兩個女仔都係細細粒，但我哋真係一手一腳搬貨、乜都自己搞，落手落腳去做，以前網上買賣都係傳訊息，依家同客人就係面對面，好多時佢哋都會直接畀到意見我哋。」

Lydia現時仍然是無綫藝人，之前亦有參與拍攝劇集《伙記辦大事》，問到幕前事業時，她謂：「因為自己上年年底做咗好多嘢，啲Show已經Cover咗今年，所以依家可以專心舖頭嘅嘢，（會否捨棄一邊？）將來嘅事真係唔知，自己已經踏入30歲，都有啲諗法，諗緊自己再大個啲係咪可以有啲實在嘅嘢，有啲安全感，依家睇吓兩邊發展點先，希望可以搵到個平衡，其實幕前都學到好多嘢，有嘢拍如果時間就到都會做。」問有否諗到幾時翻本，她謂：「我哋未見識過旺市威力，都係做本地人生意，依家疫情咁樣都有客人幫襯，我哋對之後嘅生意都有信心嘅！」

而Lydia的男朋友陳偉洪於《逆天奇案》中飾演O記「Rocky」一角，身形有幾健碩大家都知，問她有否叫偉洪幫手打點時，她謂：「男朋友就幫手做咕喱啦！始終我同Partner都比較細粒，大家嘅男朋友都要出手擔擔抬抬，佢哋都好支持我哋，之前開幕好多圈中朋友嚟，都有叫佢哋買禮物畀媽咪、女朋友。」而偉洪坦言支持女友，更謂：「佢依家忙住自己鍾意嘅嘢，晚晚見佢做到好夜，但係都值得嘅。」