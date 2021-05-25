【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十四癸酉金定日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：栽種、詞訟、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

事業發展不太順利，處事不分輕重或會闖禍！

金牛

做人要飲水思源，順境的時候要懂得感恩。

雙子

財運非常好，宜慷慨解囊，幫助有需要的人。

巨蟹

多做善事，可令心情變好，還能遠離霉運。

獅子

愛情運一般，穿藍色長褲可令個人魅力更出衆。

處女

運勢比上不足比下有餘，待人接物宜保持笑容。

天秤

事業運平平，量力而行是今天做事的座右銘。

天蠍

遲遲未見回報，毋須氣餒，努力是不會白費的。

人馬

保持心境年輕，有利健康，整體運勢也會變好。

山羊

淡定有錢剩，慌慌張張只會令事情變得更壞。

水瓶

愛情、財運、事業皆有好運氣，切忌得意忘形！

雙魚

得失隨緣，毋須執着，做任何事都要交代清楚。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）雞 壓力大

鼠

受壞心情影響，易惹事生非，宜到公園散心。

牛

幹勁十足，又有貴人支持，有麻煩也不用怕！

虎

心思縝密，行事周全，專注事業可提升表現。

兔

是日沖煞，意外頻生，向外求助，方可脫困。

龍

事業運上升，努力爭取佳績，可望出人頭地。

蛇

得到財神眷顧，之前的付出終換來理想回報。

馬

沒有壓力滋擾，心情暢快，處事更有效率。

羊

行動力強，不會紙上談兵，做事容易達標。

猴

偏財旺，但金錢要用得其所，勿沉迷享樂！

雞

運勢低迷，受各方壓力困擾，必須沉着應對。

狗

雜務纏身帶來壓力，要分清事情緩急輕重。

豬

有桃花運，穿着鮮色服裝可吸引異性的眼球。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

血月，戰爭來了？

明天（5月26日）出現月全蝕的天文現象，又名為「超級血月」，當天的上空會出現紅色的月亮。這是因為地球和月球排成一直線，地球又剛好位於太陽和月亮之間，月亮就會全部進入地球的陰影，在沒有太陽光的直射下，大氣層的紫、藍、綠、黃的光線都被吸收，剩下紅色的光可以穿過，所以形成血月。

根據過往數據，凡出現日、月蝕等天文現象的前後數個月，會發生大大小小的意外災難或戰爭，例如1999年8月至10月，台灣、土耳其、墨西哥、美國加州皆有大地震；還有2003年的SARS、2004年12月的南亞海嘯、2011年3月的日本東北九級大地震等等，而最為近期的，是今年3月29日，在台灣出現血月三天之後，台鐡發生出軌事故，傷亡慘重。在這些災難發生的前後，這些地方都有日、月蝕出現。

「血月見、妖孽現」，血月是很罕見的天文現象，相關地方容易有災難，明天包括香港、大陸、台灣、太平洋、北美、南美、東南亞及新西蘭也被覆蓋。

現在肺炎疫情仍然肆虐，印度更為嚴峻，相信這只是前戲，國與國的爭拗愈來愈多，大家也好像在摩拳擦掌，再加上「血月」出現，我們唯一可以做的，就是自求多福。另外，明天大家最好不要觀看這個天文現象！