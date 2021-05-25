首開腔反擊網民指控！洪卓立否認係愛情失敗者

英皇歌手洪卓立（Ken）近日推出新歌《你那邊好嗎？》，主題圍繞友情，勾起他中學時期回憶，更自爆是曳學生，經常扮病走堂，但實情在家打機。他透露今年計劃出唱片，會錄新歌，同時亦要返內地拍電影。眼見生活被工作「吞噬」，工作狂的他坦言冇時間拍拖：「梗係冇（追女仔）啦！單單呢幾個月準備電影同錄音都冇晒時間。（想拍拖？）梗會想嘅，但係冇乜大壓力，因為阿哥已經結咗婚、生咗仔，傳宗接代嘅責任當搞掂咗㗎啦！」並指父母沒有催婚，最緊要他過得開心。

鍾情長髮女生

談及理想對象，他自嘲由細到大都鍾情不煙不酒的長髮女生，舊愛湯怡正合乎他的條件，惟對方已跟麥秋成拉埋天窗，Ken大方表示戥前度開心，並首度開腔反擊網民「指控」，否認是失敗者：「我從來都冇講過、冇反駁過嘅就係『你拍咗咁耐拖都唔結婚，就係失敗』，總有啲聲音係咁，但我又覺得其實冇一條Formula，唔通你拍咗2年拖結婚就代表成功？有好多人喺埋一齊好耐都唔結婚，我覺得開唔開心、大家有冇一齊成長係最緊要，冇話嘥時間、浪費青春呢樣嘢。」

唔排除閃婚

話雖如此，但Ken拒承認是不婚主義者，以肯定語氣說：「我會結婚嘅！如果覺得對方係將來嘅另一半，我會好快結婚，甚至接受閃婚，只不過唔係依家。」再追溯湯怡宣布雙喜臨門前，網民緊貼他的社交網每一個Post，希望搜集他們重修舊好的「證據」，例如早前湯怡研發甜品品牌時，有請Ken食蛋糕，他聞言語重心長說：「覺得（我哋）會尷尬或者覺得（我）未放低嘅人，我諗係大家，（分手）都一段時間，其實我可以講嘅係，一段時間之前已經有（分手）決定，只不過純粹安排好晒啲嘢先話畀大家聽，你問我嗰陣時係咪放低晒？好開心？咁就梗係唔係啦！但我同佢依家都係好好嘅關係，仲有聯絡，見面唔會尷尬。」