1日飯錢650蚊嫌少！舒淇O嘴　網民插奢侈

女星舒淇近日和內地女星宋丹丹、時尚達人蘇芒等參加內地真人騷《五十公里桃花塢》，期間眾人商討15天的生活費，蘇芒提議「每人每天先交伙食費」，宋丹丹稱每人交人民幣650元（港幣約780元）時，蘇芒即說：「650元真的不夠！你早上不喝牛奶呀？你早上不吃雞蛋啊？我們要吃好一點！我不能吃那麼差的伙食！」當時宋丹丹及舒淇等聞言，即當堂O嘴，表現愕然！

蘇芒的「650元不夠吃」的言論，立刻上了熱搜，相關閱讀及討論量超過5億，網民狂轟太奢侈，節目《五》事後在官網回應：「大家真的誤會，蘇芒姐姐從沒說過一個人一天650元伙食費不夠，開會的時候大家提議第一先交650元，用於這段時間在桃花塢的生活費，15人21天，多退少補。」而蘇芒也有轉發以上回應並留言：「伙食費的問題讓大家誤會了！」

惟以上回應未能平息網民討論，紛紛指蘇芒的確是說每人每天650元是不夠這番話，不存在誤會，網民留言：「蘇芒想吃滿漢全席嗎？」、「明星一天的飯錢，是普通人一個月的伙食！」、「你就是這樣說，才令宋丹丹及舒淇他們那麼驚訝！」

同時因有行內人爆料，指明星每日的標準餐費是人民幣1,500元至2,000元（港幣約1,800至2,400元），更有藝人要每餐餐費人民幣1,000元（港幣約1,200元）！至於曾自爆吃燕窩，只選每斤3萬元那種的內地名主持李湘也曾在另一個綜藝節目中，自爆每月「買餸錢」高達人民幣7萬元（港幣約84,400元），即再被網民翻炒熱議！當時李湘說：「我家裏只吃進口菜，每天我會讓司機去北京最大的進口超市買最新鮮的食材。」

網民留言大呼明星生活離地：「我只想知道這些人吃啥能一天1,000至1,500？頓頓米其林（米芝蓮）嗎？」、「很多女明星不是為了減肥、不是都不怎麼吃嗎？」、「1,500至2,000一天？已經是很多人一個月的生活費了！」