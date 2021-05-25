東方日報C1：3.5億巨製《金手指》　楊受成先睹為快兩大影帝鬥戲

由梁朝偉、劉德華主演的英皇電影《金手指》順利完成拍攝工作。今次除了主演陣容強勁外，更獲6星級酒店破例借出場景，台前幕後又花費5,000萬元搭景，尤其偉仔的「辦公室」金碧輝煌，相當配合其角色的狂人本色，身為老闆的楊受成探班時亦不忘「打卡」。

英皇投資3.5億的電影《金手指》陣容鼎盛，除由莊文強執導及編劇、黃斌監製外，演員更粒粒巨星，當中包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、陳家樂、周家怡、李靖筠及太保等，多位金像級好戲之人先後進組，令「戲」勢一時無兩，宣布開拍以來令戲迷十分期待。

據悉該片自農曆新年開鏡以來，一直低調開工，多位主角造型遲遲未正式曝光，保密工夫十足。連月來的拍攝工作相當順利，早前已順利殺青，目前已進入後期製作部分，預計2022年上映。英皇集團主席兼該片投資者楊受成為表對台前幕後的支持，曾兩度親赴現場探班打氣。

向來甚少外借場景的半島酒店，今次破例將餐廳及酒樓借出作為《金》片幾場重頭戲之用，其中一場講述偉仔及華仔正面交鋒的戲肉，更獲安排於總統套房拍攝，效果氣派非常，連楊生也大讚劇組於場景安排方面配合得十分完美，他探班之餘，更第一時間直擊兩位男主角鬥戲。事後他表示：「等咗呢兩位影帝十幾年，先等到佢哋再度『合體』，機會難逢呀！（佢哋愈拍愈有火？）莊文強同黃斌話拍攝好順利，佢哋絕對係夢幻組合，對手戲好有火花。咁我又唔係賣廣告，佢哋嘅演出確實精彩，好開心將會見證另一部香港經典電影嘅誕生。」

5,000萬搭建場景

楊生探班期間，獲黃斌帶領到處參觀，置身偉仔片中華麗的辦公室場景，猶如睇樓團一樣，規模之大令見慣大場面的他亦駐足打卡，而其中一間粉飾金碧輝煌的古董房，陳設富麗堂皇，楊生讚嘆說：「呢啲廠景布置十足豪宅咁，就算真嘅豪宅都未必有咁靚。雖然全部用金錢堆砌出嚟，但絕對值得，用嚟襯托今次呢個金像級班底陣容，絕對值回票價，相信觀眾同我都充滿期待。」

另外，楊生對演員一視同仁，早前阿Sa與任達華等於邵氏片場開工期間，他亦特意現身萬歲，更與演員合影留念，氣氛相當愉快。至於今次《金》片攝製不惜工本，楊生坦言單是場景已經花費5,000萬元搭建：「我最滿意係偉仔嘅辦公室擺設，完全反映到偉仔喺戲入面嘅狂人本色。（你會客串番一場戲？）唔好喇，咁難得有呢啲機會，梗係留番畀專業演員啦！」

蔡卓妍80年代造型曝光

蔡卓妍於《金》片內以80年代造型登場，與多位影帝大演對手戲。問她有否感到壓力，她笑說：「我覺得興奮大過壓力喎！（開工有乜難忘事？）成套戲都好好玩，所有嘢都跟番7、80年代，所以每日都好似有時光倒流嘅感覺。」

談到老闆楊受成特意前來探班，她開心表示：「當時大家都好投入，即使老闆嚟咗都唔係太大壓力，哈哈！」楊生大讚阿Sa說：「佢每次拍戲都好用心，今次更見全力以赴，我去探班時感覺到佢好認真咁演繹角色。」

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