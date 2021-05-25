鮮肉男偶像疑偷嘢過程曝光　賴飲醉自稱已畀錢

大陸偶像文化當道，不過近日卻醜聞百出，早前男團選秀真人騷《青春有你3》被北京廣電局更下令暫停後續錄製，一班小鮮肉忽然冇得出道，尋晚（24日）更傳出其中一位選手、曾為多套偶像劇做男主角嘅彥希涉嫌偷嘢被斷正，事件更被推到上熱搜第一位！

一間北京買手店忽然公開一段CCTV片段，配合文字解說指有一位身穿潮牌Tee嘅男偶像早幾日喺店內偷走一隻幾百蚊人民幣嘅戒指，老闆怒火中燒決定搞大件事！見片中人趁保安轉身時，將枱面上一樣物品收埋喺衫袖，繼而行出畫面，有眼利網友就認出肇事人疑似係彥希。

片段被公開後3個鐘後，彥希就喺個人社交網開Live，直認片中人係自己，不過佢就解釋當時自己喺酒吧飲完酒，之後就行咗入酒吧入面嘅買手店睇衫，不過當時舖頭冇店員，佢就以為兩間舖係相連，所以拎咗隻戒指去咗酒吧畀錢，並晒出消費單據，證冇偷嘢嘅意圖，今日（25日）凌晨佢更直接落去舖頭解釋，惟店主唔願意溝通，目前事件調查中。

有唔少粉絲就力撐彥希，指本身係富二代嘅佢唔需要偷嘢，又指CCTV片段唔完整，未有影住佢拎完戒指後到底係去畀錢定係走人，更質疑店主唔肯報警反而要公審偶像，不過亦有網友指彥希表現閃縮，又不時偷睇保安，似係身有屎。