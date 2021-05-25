漫威《永恆族》預告片文藝感重　被嘲「花生族」有事唔幫拖

由《浪跡天地》（Nomadland）出爐金像女導演趙婷執導的漫威超級英雄新片《永恆族》（Eternals）首個預告片曝光，講述一班永生不死的外星人，遠古時候來到地球，協助原始人建立文明。曾於《Marvel隊長》（Captain Marvel）飾演小戲份藍色外星人女奸角的華裔英國女星Gemma Chan（陳靜），今次飾演另一角色，擔正做女主角，在預告片中經歷人類歷史轉變。

兩個金像女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與莎瑪希爾（Salma Hayek）亦飾演永恆族，莎瑪於旁白交代他們一族向來不會干涉宇宙運行，直到現在才出手。網友嘲諷永恆族其實是「花生族」，當大魔王魁隆於《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）彈指將半個宇宙生命化灰，他們也食花生看好戲，沒打算幫手！而網友亦指《永恆族》畫面藝術感重，很有《浪跡天地》的感覺。

預告片最後，身為永恆族之一的《屍殺列車》韓國男星馬東石，為同伴煮餐，其中有人問現在復仇者群龍無首，應該由誰領導，Richard Madden飾演的角色自言他可以勝任，引來其他人恥笑！