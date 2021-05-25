環保概念店　打造可持續發展生活

公平貿易、減碳生活人人都識得講，但對於生活於城市被豐富物質包圍嘅你我他，即使對於環保意識有所醒覺，但一時三刻亦唔知道可以怎樣去學識更多、實踐更多？THE COMMON GROUND成立目的就是希望帶給大家一種發展可持續生活的可能性，店內合作的品牌、藝術家以至社企都擁有共同抱負，致力透過一些循環再造的單品設計去減少對環境的負擔，讓大家找到喜歡單品的同時，將永續概念分享變成生活一部分。

即日起至5月31日，THE COMMON GROUND與日本單車品牌tokyobike合作，將最受歡迎型號CS26引入店中。單車採用鑽石型車架，車身採用60%霧面處理，配襯上啡色人造皮革軟坐墊及燕子型手把，舒適之餘亦具設計感，並可自由加裝不同配件，打造合乎日常生活使用習慣的「零碳」愛車。

除了限時發售的tokyobike，店內亦分別引入來自阿根廷的BAUMM及美國的LARQ，前者由攝影師Rodrigo Chaperon及工業設計師Iucas Desimone聯合創辦，主要選用一些廢棄材料去製作環保產品，近期就推出了一系列以廢棄降落傘布料結合拼接剪裁製成的外套、背囊及旅行袋。後者則是一款智能淨化水樽，於樽蓋位置加入PureVis UV-C LED技術，60秒內可以有效殺滅99.99%細菌，並每兩小時啟動淨化功能，讓你可以安心地喝下樽內的潔淨食水。

除了於店內引入世界各地的環保品牌產品外，THE COMMON GROUND更特別與香港紡織及成衣研發中心合作研發出G2G（Garment to Garment）回收再造技術，小型的舊衣循環生產系統可以將你的舊衣物經過消毒、切碎、紡紗及針織等工序變成全新的針織衣物。同時，為了可以避免過度製造所衍生的環保問題，店內更有提供Scan-to-Make技術，可以先立體掃描量度顧客個人身形，繼而揀選再造布料去製造度身訂造的恤衫，從而減少不必要的庫存及過季造成的浪費。