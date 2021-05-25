健康又性感！昭宥Bra Top造型晒減肥成果

韓國女團SISTAR出身的女歌手昭宥早前喪食增肥至逾136磅，她在個人頻道中透露自己被判定為輕微肥胖，定下為期2個月的瘦身計劃，而減肥成功的她最近就為時尚雜誌拍寫真，她以白色Bra Top襯黑色緊身褲，大騷豐滿上圍和腹肌，展現健康性感魅力。

她受訪時公開自己的減肥心得：「大家不需要跟足我的減肥方法，尋找適合自己的方法是很重要的，因為每個人的身體構造都不一樣，就算做一樣的運動，效果也會有不同，所以應該要嘗試不同種類的運動。」談到她為個人頻道拍攝的減肥挑戰影片，她笑指沒有想過點擊會這麼高，而見到有很多人表示看得很開心，也有人說會一起參與，她也感到很滿足。

她表示比起「減肥」，更喜歡「健身」這個詞語：「大家說到『減肥』的時候，好像總是要捱餓來減磅，對我來說『健身』更適合我，是通過做運動來逐步達成我想要的成果。」她又指隨着年紀增長，覺得肌肉量和幸福是成正比的，認為身體必須維持適當的肌肉量：「我的腰不好，在做檢查之前都不知道有腰椎病，因為有肌肉支撐，所以不覺得痛，而我也有『一字頸』，一定要做運動，一懶下來就會痛。」