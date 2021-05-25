臨近端午節，家家戶戶又要預備糉子，傳統的糉子口味來來去去幾款口味，未吃已覺無新意，今年坊間推出了多款鹹甜新口味，既有清涼的冰糉，也有選用矜貴餡料或創意配搭，讓大家在這個節日，多一點應節美食。

選擇多元化

提到潮州菜，很多人都想到打冷，其實當地亦有不同款式的節日美食。灣仔的佳寧娜潮州菜今年首次推出多款端午糉子，潮州瑤柱鴛鴦糉選用五花腩、日本原粒瑤柱、紅豆沙餡和鹹蛋黃等食材，以傳統手法製作，富潮式風味。另外還有矜貴的鮑魚羊肚菌裹蒸粽、滋味的一品家鄉鹹肉糉。甜糉方面，除有豆沙梘水糉和改良版的西米荔枝水晶糉，大廚以麻糬和日式和菓子作靈感，創作出楊枝甘露、抹茶紅豆、芝士紅莓和香芋4款迷你冰糉，晶瑩剔透的外皮煙韌彈牙，清涼的質感和甜美的味道，讓你瞬間降溫。（糉券於現時至6月14日推出，5月24日開始換領。）

矜貴之選

糉子的餡料越見有新意，當中不乏矜貴食材。鮑魚專門店REIGN在鹹肉糉的基礎上再設計，推出2款新口味。北海道馬糞海膽內有30克當造的北海道禮文島或根室馬糞海膽，加原粒宗谷元貝和意大利帕爾馬火腿，配搭新穎。另一款松露黑金剛鮑魚糉，選用新西蘭野生黑金剛鮑魚配意大利松露醬，吃時配黑醋，突出鮑魚的鮮味及松露的香氣。（可預訂，5月28日於門市有售）

養生素糉

近幾年都流行素食糉子，除本地風味，尖沙咀新派韓式素菜館土生花今年推出3款養生素糉，韓式泡菜養生素糉選用走五辛泡菜配糯米、紫蘇葉籽油等食材，微辛開胃。韓式麻香養生素糉除有用韓國甜辣調味的菇菌和青瓜，糯米更加麻油拌抹，香氣濃郁。選用堅果、穀物、自家製鮮梅果漿等製作的韓式藥果養生甜素糉，帶有淡淡生薑和肉桂香氣，而且每款糉子都以蓮葉包裹，吃時滲出清新的氣息。（可致電預訂，6月1日起有現貨）

辛香麻辣

香港人一向愛四川麻辣火鍋或其他菜式，茶飲店Golden Diamond Truffle今年推出2款糉子，其中的魔鬼麻辣XO糉的自家製XO醬，是選用北海道SA級宗谷元貝、生曬蝦子、指天椒、花椒、辣椒及秘制香料炒成，辣得刺激。另一款天使意大利松露瑤柱糉，選用來自意大利中部Umbria松露片和松露醬，清新富菌香。（現貨門市有售）

「荽」迷之選

近年芫荽大熱，無論意粉、咖啡或薯片都加芫荽，在今個端午節，網店EATLA推出選用大量新鮮芫荽製作的「激荽」鹹蛋黃肉糉，五花腩和芫荽配合，肉香「荽」味濃。另一款和辣椒研究所合作推出的「香辣」鹹蛋黃肉糉，內裏是自家配方兼人手製作的手造蒜蓉辣椒醬，五花腩蘸滿辣醬醃製，每一口都辣得過癮。（6月7日至11日送貨）

中西合璧

近年糉子經常入西式食材，更經常有品酒師教大家以葡萄酒來拼配。翠亨邨今年將各款糉子拼配成不同的套裝在網店發售（到餐廳可個別選購），當中更推出全新的辣肉帕爾馬火腿芝心糉，選用意大利帕爾馬火腿、辣肉腸、蘑菇和車打芝士製作，鹹香芝味。客人亦可選擇加配法國白酒的套裝，辣肉糉配帶果香和花香的白酒，能提升糉子的鹹香和減低油膩感。(禮券於6月1日開始換領)