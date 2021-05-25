東沖有料到：我也要變通

自己的Video頻道最近開設了不少新的環節，其中的「冲出衫胡睹」，便在家中開Fashion Show，當中有很多千奇百趣Feel的服裝登場。（胡慧沖提供）

經常說泰國人應對疫情時懂得「窮則變、變則通」，我這個旅遊達人現時同樣要變通一番……

記得疫情初期爆發時，小弟曾創了一個紀錄——連續100天在曼谷採訪疫情的最新情況，可惜百天過後，情況依然沒有轉好，現時反而變得更為惡劣。面對如此嚴峻的環境，旅遊景點當然不好說，就連上載「食好西」的照片往社交媒體也會感到不好意思。

但畢竟「木馬也要去繼續轉圈」，生活還是要繼續的，眼見很多泰國人及當地明星依然在社交媒體發放吃喝玩樂的照片，你可能會說他們冷血，但難道要每天愁眉苦臉才是應有態度嗎？畢竟沒有人會知道明天會如何，所以最緊要還是要開開心心的過生活。

實在沒法預計疫情會在何時結束，若果每天都是拍攝關於泰國最新情況的報道，難免會令自己充滿負能量。所以在自己的Video頻道，最近開設了新的環節，題材包括：

「揭書睇你」，將自己多年來收藏的書本逐本翻開，告訴大家書中的一些精彩內容。

「星貓依泣要貓糧」就好像經典電視節目《魚樂無窮》般，將鏡頭對準家中的兩隻貓咪，看牠們吃飯玩耍，總會有人想收睇吧。

「冲回亞視節目巡禮」回顧自己在亞洲電視工作的15年，我曾參與了超過30個節目，逐個節目回顧的話，應該可以拍攝20集，也讓大家知道更多關於我的過去。

「冲出衫胡睹」就讓大家看看我的服裝，自己喜歡買衫，雖然大部分並非歐洲名牌，但有很多是千奇百趣Feel的，而且不少只穿了一、兩次，甚至從未曾穿過，索性穿來開Fashion Show與眾同樂。

有了以上的環節，每天都變得非常充實，整天在家裏走來走去的，加上有新內容出街，也多了一點收入。希望大家多多支持吧。

胡慧冲