林德信誠邀林子祥父子檔　傾咗3、4次先成功

歌手林德信（Alex）日前接受香港開電視訪問，談到花了3年時間炮製新歌《愛沒有理由》，他笑言：「有好多電影都係用3年時間製作出嚟，而我哋就用3年製作新歌同一段5分鐘嘅MV，哈哈！但其實可能唔止3年，大概5年前我喺健身室遇到恭碩良，佢話有聽過我嘅歌，覺得唔錯同埋幾鍾意，佢話不如搵日試吓一齊合作，於是我帶咗呢首歌畀佢聽，然後我哋再重新編曲，繼而變成依家呢個版本！」

談及新歌MV找來父親林子祥客串演出，Alex直言起初都有所抗拒：「因為都擔心人哋嘅睇法，而我哋寫呢個故事嘅時候，係構思要將男主角變老，雖然化妝師話可以幫我化老妝，但拍攝時間就要長啲，之後佢哋又話不如嘗試搵演員，搵一個似我老咗嘅樣，但又擔心搵唔到合適嘅人，後來都係覺得搵爹哋客串最合理！」

他又表示雖然只是找父親客串一角，但當初對方也不是一口答應：「我都用咗好長時間同爹哋傾，哈哈！嗰陣我約過佢3、4次食飯，每次同佢傾少少，話自己依家係獨立歌手，最近寫咗首歌喎，要慢慢一步一步嚟，慶幸每次佢都理解到成個構思！經過幾次傾談之後，我先至正式問爹哋可唔可以參與演出MV！」