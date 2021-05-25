本日日本：鐵道迷食．住．玩激新體驗

日本擁有發展完善的鐵道文化，就算自遊行都可輕鬆上路，加上乘坐鐵道看風景又是另一種享受，令很多人不知不覺間成為了鐵道迷。除了乘搭列車，旅客還可享受多種不一樣的鐵道樂趣，大分縣中津市的「鐵道酒店 汽車Poppo『別邸』」，便將年代久遠的列車車廂化身為客房，讓大家享受別樹一格的住宿體驗。加上還有於近期開幕的浪漫特快博物館，及橫濱灣東急酒店推出的鐵道概念房，帶來多重鐵道驚喜！

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名勝主題布置 俯瞰車底風景

早於1971年開業、利用廢棄列車改造成餐廳的汽車Poppo食堂，早前再下一城，於餐廳旁邊開設了「鐵道酒店 汽車Poppo『別邸』」。賣點係分別利用了兩列行走舊耶馬溪鐵道及一列行走舊國東鐵道的列車車廂改建成3間客房。車廂於1935至56年期間製造，化身客房後被安置於貌似車站的木造小屋之內，並分別以當地名勝「耶馬溪」、「青之洞門」及「國東半島」為主題布置，面積由82至111平方米不等，內裏設備齊全，客廳及睡房間隔分明，而車廂外則有廁所及附設浴缸的浴室。除了原汁原味感受車廂住宿魅力外，值得留意的是地板特別炮製了玻璃部分，讓住客可以看到路軌及車輪，令興奮指數進一步飆升。房租每晚每位¥13,000起（約HK$923）。

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暢遊博物館 認識浪漫特快

穿梭江之島．鎌倉、新宿及箱根等著名旅遊勝地之間的小田急浪漫特快列車（Romancecar），最近於海老名站旁邊開設了浪漫特快博物館（Romancecar Museum）。建築樓高兩層，並分為4個區域，其中1樓的Romancecar Gallery可欣賞到多達5款的浪漫特快列車車種。同層的History Theater展區擺放了一輛小田急線在1927年開業時的Moha 1型號古董列車，並有大型投影幕播放小田急電鐵及浪漫特快的回顧片段。於2樓還有將浪漫特快新宿至箱根沿線範圍縮小成大約190平方米模型展區的Diorama Park，同層還有設有多款玩意的Kids Romancecar Park，大人和小朋友都定必樂在其中。入場費成人¥900（約HK$64）。

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鐵道概念房 人人做車長

疫情關係，乘坐鐵道的機會亦減少了，為了滿足一家大細的鐵道情意結，橫濱灣東急酒店即日起至8月31日推出跟東急電鐵合作的「人人做車長」宿泊Plan。入住的概念房設有採用東急電鐵8090系主駕駛盤操作的駕駛模擬器，提供東橫線、田園都市線、大井町線等路線選擇，並可以無限次任玩、一嘗超像真的駕駛滋味。晚餐時間在房間內享用以東急舊5000系列車為主題的菜式，例如以西蘭花配雞胸肉烹調的前菜，造型維肖維妙。房內掛上東急東橫線的舊相片、站內的指示板，徽章、紀念車票等，小朋友更可以換上車長制服，跟真正的車長到橫濱站「出勤」，例如在月台揮旗及廣播等，完成工作後可拍照留念。房價（兩名大人）每晚¥38,500起（約HK$2,734）。