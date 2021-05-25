李智雅金素妍嗌期待　《Penthouse 3》劇本圍讀朴殷碩冇影

韓星李智雅、金素妍及Eugene等合演的SBS話題劇《Penthouse 3》將於6月4日開播，電視台今日透過官方頻道公開劇本圍讀當日的影片，出席的演員包括金素妍、李智雅、Eugene、嚴基俊、奉太奎和李尚雅，在第2季結局首度出場的朴浩山與溫朱莞亦有現身，而朴殷碩在第2季尾段消失在火海中，觀眾一直都好奇他會否「翻生」出現在第3季，但片中就未見有朴殷碩的身影。

朴浩仁在跟眾演員打招呼時表示會努力演好角色，不會破壞《Penthouse》這段時間建下來的形象，而溫朱莞就說：「我有收看第1和第2季，能夠加入第3季很高興，我會努力地享受到最尾，多多指教。」當日剛好是嚴基俊的生日，席上的演員都向他送上祝福。

一眾演員在劇本圍讀後發表感受，李智雅說：「今天真的很有趣，請大家多多期待。」金素妍就說：「渡過了短短的假期，現在能夠再跟大家見面很開心，我在家中讀劇本的時候，內容很令我驚訝和有趣，現在能夠直接聽到，令我覺得更期待了，請大家多多期待，我也會努力的。」Eugene則表示：「今季有新登場的人物，所以有新的感覺，大家請再等等，我們正在努力地拍攝，會以更有趣的故事跟大家見面的。」