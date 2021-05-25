NB快閃開倉　低至3折入手英美製鞋款

相信對於大多數資深波鞋迷來說，New Balance最吸引的鞋款都必定是屬於美製（Made in USA）或者英製（Made in England）型號，例如：M576、M990、M997、M1300等等，不論是鞋身所用物料（大多為麖皮或皮革）、配色組合以至製鞋工藝都確實比其他產地型號（中國製或越南製）更勝一籌，唯一唔好就是美製/英製版本的定價普遍略高，基本上對對都必要千尾至2千先有交易，所以只要適逢減價季節，實體店或網店都好，最快Sold Out的都肯定係這些血統優良貨色。

如果你都是非美製/英製不買的NB死忠，依家就話個好消息你聽，New Balance開倉活動（Powered by Boomsale）由5月28日至6月3日會選址佐敦新寶廣場舉行，全層2,000呎場地將會發售超過3,000件New Balance男裝、女裝、童裝波鞋及運動服飾，開倉價低至$99，而「Made in USA」及「Made in England」鞋款更以低至3折發售，當中大熱搶手型號包括：美製M999、美製M997、英製M770.9、英製OM576及英製MTL575等等，原價近2千減至5百多，買2件或以上貨品更享額外9折，唔掃番10對8對點對得住自己！