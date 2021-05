NB快閃開倉　低至3折入手英美製鞋款

相信對於大多數資深波鞋迷來說,New Balance最吸引的鞋款都必定是屬於美製(Made in USA)或者英製(Made in England)型號,例如:M576、M990、M997、M1300等等,不論是鞋身所用物料(大多為麖皮或皮革)、配色組合以至製鞋工藝都確實比其他產地型號(中國製或越南製)更勝一籌,唯一唔好就是美製/英製版本的定價普遍略高,基本上對對都必要千尾至2千先有交易,所以只要適逢減價季節,實體店或網店都好,最快Sold Out的都肯定係這些血統優良貨色。

如果你都是非美製/英製不買的NB死忠,依家就話個好消息你聽,New Balance開倉活動(Powered by Boomsale)由5月28日至6月3日會選址佐敦新寶廣場舉行,全層2,000呎場地將會發售超過3,000件New Balance男裝、女裝、童裝波鞋及運動服飾,開倉價低至$99,而「Made in USA」及「Made in England」鞋款更以低至3折發售,當中大熱搶手型號包括:美製M999、美製M997、英製M770.9、英製OM576及英製MTL575等等,原價近2千減至5百多,買2件或以上貨品更享額外9折,唔掃番10對8對點對得住自己!