Q：男朋友不願做安全措施，請問除了計安全期和體外射精，是否只要不做某些姿勢，例如後進式可避免懷孕？又或者事後趕快站立起來有效嗎？謝謝！

張小姐

Ａ：避孕方法種類很多，較常見的包括使用安全套、服用避孕丸、注射避孕針、計算安全期、體外射精、禁慾等等。上述各種避孕方法的成功與失敗率均不同，在性質上，各種避孕方法可分為「積極避孕法」及「消極避孕法」兩種。

「積極避孕法」是指伴侶採用避孕方法時，考慮到它的成效及可靠性，例如適當地使用安全套之成功避孕率達97%以上、服用避孕丸和注射避孕針其成功避孕率達99%以上等。簡單而言「積極避孕法」是能強烈注意到避孕成效的避孕方法。

「消極避孕法」則剛剛相反，它是指伴侶採用某些避孕方法時只考慮到其便利性，在缺乏性知識配套和醫學證明的前提下，伴侶錯誤相信了某些避孕法是可行的。舉例說，計算安全期的失敗率高，約每100對伴侶採用計算安全期方法，便有24對最終意外懷孕。另外，採用體外射精法同樣是一種「博一博」心態，男性於興奮時候龜頭分泌出來的潤滑分泌含有精子，極少量的精子若成功與卵子會合，即會懷孕。禁慾則可說是自找苦吃、影響伴侶性趣和關係。你和男朋友採用安全期計算法，風險高，依賴它只會惹來長期擔驚受怕，實屬不智。

在高風險期（排卵期）發生性行為，單靠避免進行某些性姿勢並無助進一步避孕。你提及到後進式、完事後保持甚麼身體姿勢等，其於坊間流傳，本意是「助孕」，例如人們理解後進式能有助精子更強力更快速地游向子宮、房事後墊高女方臀部以免精液流出等均有利於成孕。凡此種種關於「助孕」的民間偏方，不是說你刻意調轉來避免進行便可避孕，這是沒有科學根據和本末倒置的謬誤做法。

突如其來的意外懷孕會影響雙方的人生規劃，擾亂原來擬訂的事業發展、進修、婚事等各人生階段。男女雙方應妥善協定避孕事宜，實踐安全性行為，不可輕率。

李偉儀