高橋凜　最強30路乳神

女人30爛茶渣？非也！女人30頂呱呱就真呀！好似喺日本寫真界就有好多年屆30歲嘅極品索女，好似高橋凜咁，就更加係又靚女又好波，絕對有資格堪稱為30路最強乳神！

又甜又弗

有經驗嘅朋友，應該識得點樣分辨到寫真妹嘅真波同假波，如果係打假波的話，女優做咩動作都好，胸部依然咁堅挺唔會變形，質感仲好硬添！如果係真材實料，唔單止質感柔軟，而且可塑性高，會隨住不同動作自然地改變形態，呢種亦被日本人稱之為「軟乳」，就好似高橋凜胸前一對又軟又巨型嘅H奶咁喇！

今年30歲嘅佢，同初出道時一樣氣質清麗又甜美，而隨住年紀大咗，更多添幾分秀雅同高貴添！至於身材方面亦愈來愈弗，上圍對天然H Cup軟乳保持白滑又富彈性，同時因為佢經常勤做運動鍛煉身體，以前嘅贅肉已經唔見晒，令身材曲線更明顯更誘人，好多十零廿歲嘅新紮寫真妹拍埋佢身邊，相信都會自愧不如呀！

奪得冠軍

佢喺2014年出道拍寫真，當時藝名叫橘花凜，之所以平地一聲雷，除咗上圍豐滿樣子吸引外，亦因為其身材同氣質都同當時得令嘅寫真天后原幹惠好相似，故出道以來發展相當唔錯，除咗寫真作品銷量理想，更加喺當年美女如雲嘅選美活動「日Telegenic 2015」中勝出，足見實力強勁 。

到2019年，因為轉投另一間事務所而改用現有藝名，發展亦一直順利。而值得恭喜嘅係凜妹於今年初舉辦嘅「令和之30路偶像總選舉」中，力壓眾多強勁對手如春野惠、華彩奈奈等而奪得冠軍寶座，成為最強嘅30路寫真偶像！除咗繼續拍寫真及舉行攝影會搵真銀，近期亦應時裝品牌邀請做模特兒，之前亦為神奈川縣警方協助宣傳預防犯罪訊息，可見凜妹嘅形象夠正面，廣為大眾歡迎。

高橋凜經常會將自己嘅性感寫真照同自拍照上載到社交網，除此之外，Click入去亦可以睇到佢擔任模特兒靚靚時裝照，真係可以大大滿足視覺需要。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：37H-23-35