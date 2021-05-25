面對床上零反應嘅女伴，男人嗰種無力感真係悲到想放棄！故此有色途老手認為，相對好身材，敏感體質先至係一流床伴嘅首要條件。今次介紹3套作品中嘅脫星，位位都係肉體超敏感，高潮反應一觸即發！

自娛最強

敏感體質能否鍛煉出嚟？呢套由Airerose Entertainment製作嘅《Touching Myself》，當中一班脫星就話絕對可以！由Veronica Avluv、Tiffany Watson、Misha Cross等脫星演出，佢哋嘅體質有幾咁敏感，單係睇佢哋自娛時享受嘅表情，同埋激烈嘅肢體動作，足以令人感受到佢哋有幾咁興奮，尤其係Tiffany Watson嘅表現更係最吸睛，唔單止七情上面，仲要擘口狂叫，，呢啲咪係高質嘅官能享受囉！

砌個不停

點樣透過畫面展現出脫星好興奮嘅感覺？呢套由Spizoo炮製嘅《Natural Knockers #2》，就話畀大家知只要全程零對白，同埋唔需要劇情，一嚟就啪啪啪，脫星不斷呻吟兼狂叫就得。但咪以為咁樣嘅演出好容易，因為脫星要做足反應，交戰時亦要表情十足，仲要配合反應，真係一啲都唔易㗎！當中Jill Kassidy、Adira Allure、Zoe Sparx同Paris White四位美艷脫星都做到上述嘅要求，場面幕幕精彩！

陣容鼎盛

每個人嘅敏感點都唔同，而呢套由Digital Sin推出嘅《Knocking At Your Back Door #2》，當中嘅脫星都係後門最敏感，掂一掂就會令佢哋嘅情慾一觸即發！演出陣容相當鼎盛，包括Lana Rhoades、Casey Calvert、Callie Calypso等多位人氣脫星演出，加埋一班戰鬥力強嘅猛男，喺強強聯手下，長達4小時嘅作品，名副其實睇頭十足。

碟評

咪以為敏感體質為賣點嘅作品，都係純粹肉體交鋒，好似《Touching Myself》嘅賣點係自娛，《Natural Knockers #2》以唯美拍攝風格嚟吸睛，而《Knocking At Your Back Door #2》更係以後門為主題，3套作品各具吸引力，但如果講觀賞性嘅話，就以《Touching Myself》最強，皆因一班脫星激烈嘅反應，加上迷人嘅樣貌，真係令人愈睇愈興奮呀！