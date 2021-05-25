鄭欣宜入院照腸鏡檢查　咩事被五花大綁喺病床上？

歌手鄭欣宜（Joyce）為無綫節目《勁歌金曲》錄影，講到其快歌《@princejoyce》奪5台冠軍，她開心表示從來都冇想像過：「可能大家需要正能量，連自己聽呢首歌都會腎上腺飆升。（遲啲會帶埋呢首歌合唱版嘅ANSONBEAN上勁歌？）我冇所謂㗎！歡迎大家一齊玩，佢真係粒跳跳豆。」

每次做訪問都會自備笑料的Joyce，今次自爆做完盲腸炎手術後，因為拍廣告時太大動作，有再入院檢查，隨便照腸鏡做Body Check，豈料當麻醉藥過後，她發現被「五花大綁」在病床上：「原來我喺醒與未醒之間，係咁爬起身迫醫護人員聽我首新歌《先哭為敬》，黐線㗎！究竟我有幾熱愛工作，哈哈！但反而我係着緊有冇講粗口，好彩冇！」

然後她再爆平時瞓覺都會發開口夢，自言因為身體肥胖，擔心會有睡眠窒息症，所以安裝了一個應用程式來監測睡眠情況，有次重聽發現意外驚喜：「個App除咗會寫Snoring（打鼻鼾）之外，有次係寫Talking（講說話），聽番仲要係啲好唔Make Sense嘅嘢，有次係用把好狡猾嘅聲講『大家都有着數嘛』，另一次就係好姣咁講『你知你想要咩嘅』，好好笑！」笑問是否發春夢？Joyce妙答：「嗰時的確係春天，哈哈！」