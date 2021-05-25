林夏薇偏心「金豬」　激讚有大家姐風範

藝人林夏薇於山頂豪宅養了3隻愛犬，雖然不同品種，但均很有靈性，她指作為家姐的「金豬」當日見細佬「菠蘿」初嚟報到，細心把食物咬碎留給牠吃，及後細佬受傷亦陪伴左右，而即使細妹「木耳」最百厭，經常撩是鬥非，但「金豬」也處處忍讓，難怪薇薇對牠格外偏心錫到燶。

從小已有養狗經驗的她，認為狗狗是人類最忠誠的朋友，能帶給家庭很多歡樂及溫馨時光，即使工作再忙，她每日也會與狗狗傾偈，笑言狗狗一個笑容，已令她樂透半天，近年升呢人妻的她，更視3隻愛犬「金豬」、「菠蘿」及「木耳」為金叵籮，與牠們經歷過不少感人故事。

10歲的金豬乃秋田犬，深得薇薇疼錫，於家中地位最高，不過牠未有恃寵生嬌，反而對菠蘿及木耳照顧有加，薇薇透露當菠蘿首次踏足屋企，已急急腳去喝水，還肆無忌憚進食金豬的食物，她一度擔心金豬會咬細佬：「結果金豬係將啲水果咬爛吐落地，係畀菠蘿食，好似媽咪咁照顧佢。」狗狗朝夕相對下感情愈來愈好：「金豬本身驚水，每次沖涼，菠蘿都會拉我去『救』金豬，見到金豬喊咁聲，佢會趴喺度摸金豬，好似安慰緊叫佢唔使驚咁，好有愛。」

「菠蘿」2度做大手術

幾年前菠蘿因食跳蚤生病，薇薇漏夜帶牠施手術，金豬卻全天候於門口等候：「佢日日唔食飯、唔瞓覺，聽到門聲就起身睇，等到菠蘿返屋企就全程陪住佢食粥，完全係一個人嘅行為。」談到該次手術，她也戥菠蘿辛苦，因一連2日接受2個大型手術：「初頭開咗佢個肚話冇事，但縫番再照X光話有事，結果再開刀，好擔心佢身體承唔承受到，好在當時佢得1歲，身體機能仲係精壯，麻藥未散都要起身嚟搵我，嗰吓真係幾多錢都要醫好佢，兩次手術都成6位數字。」

至於另一位成員「木耳」，薇薇說：「一直好想養邊境牧羊犬，佢係全世界最精明嘅狗種，跑得快，真係少啲精力都唔得，但佢成日扮勁，想挑戰金豬，又撲又咬，其實金豬咁大隻，直情可以咬死佢，但佢冇咁做，所以我成日話屋企啲狗狗係金豬教出嚟，功勞係屬於佢，我最錫都係佢。」更指通過養狗體會到需付出大量愛心及時間，久而久之對狗狗醫學亦有所研究。

狗狗資料

金豬

秋田犬（10歲）

35公斤

菠蘿

哥基犬（5歲）

20公斤

木耳

邊境牧羊犬（2歲）

20公斤

主要食糧：狗糧、水果、烚菜、烚雞肉。

注意事項：每日散步3次，體重較重的狗狗需定期按摩，好讓牠肌肉放鬆。

每月開支：約3,000元