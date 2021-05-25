又暈又嘔被「恭喜」！泳兒：你哋諗多咗啦

歌手泳兒（Vincy）、許靖韻、鄭欣宜、Gin Lee（李幸倪）、Kerryta等，今晚現身電視城錄影《勁歌金曲》。講到Vincy身體近日頻頻傳出「警號」，低調入院之餘又被撞破排隊睇中醫，受訪時她大派定心丸表示現況很好：「係有日起身突然好暈，行唔到直線，起初都冇諗住入院，但嗰日公眾假期又冇門診，最終係入咗2次院，因為出咗院再暈！」

她再說在入院期間有做身體檢查，照了胃及腸，其中以照腸最為辛苦，因為事前要飲瀉藥：「個人瞓喺張床郁唔到，手腳又麻痹晒，自己仲擔心個腦有事Check埋，但冇事嘅，最後醫生話係胃炎，有開胃藥畀我，不過冇乜幫助，先去睇中醫調理，身子弱呀！（財多？）我都想！」記者打趣問其實是否有喜？Vincy笑說身邊同事有恭喜她：「我話想嘔嗰陣嚟恭喜我，不過！我又真係唯獨冇Check呢樣，但安全嘅！（男友都有諗過你有咗？）佢可能會擔心，哈哈！但係佢送我入院嘅。（定依家未講得？）你哋諗多咗啦！」

問到之後會休息調理身子？她表示要拍節目《聲夢傳奇》，所以冇得抖：「有時掛住幫隊員揀歌都冇食飯，可能做導師壓力大，今日都有少少唔舒服，個人挺唔直，如果大家有名醫可以介紹畀我。」