【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十五甲戌火執日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、祈福、納財

忌：作灶、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、6、8

幸運顔色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

心情陰晴不定，身邊人難以捉摸，或有手尾跟。

金牛

人際交往存在隱憂，遇事不要胡亂向別人發難。

雙子

職場上人心難測，要謹記防人之心不可無！

巨蟹

纏擾多時的問題終於有望解決，趕快行動吧！

獅子

思慮不夠周全，容易犯錯，勿進行大額投資。

處女

白天已為工作費煞思量，放工後宜好好休息。

天秤

愛情、事業皆迎來好運氣，想法獲別人認同。

天蠍

直覺敏銳，將有助你選擇出合適的理財方案。

人馬

人氣一般，不太適合求職，易被對手比下去。

山羊

日子過得充實，但事業發展不容易取得突破。

水瓶

雜務纏身，考驗應變力，謹記欲速則不達。

雙魚

或有意外之財，不妨抽空看些理財參考書。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）狗 是非多

鼠

公務繁重，宜平心靜氣處理，多向同事請教。

牛

投資運欠佳，理財要保持謹慎，勿參與賭博。

虎

精神飽滿，行動力強，易於職場上佔得先機。

兔

貴人運強，把生活重心放在工作上將更有利。

龍

是日沖煞，運勢平平，考驗意志力的一天。

蛇

人緣甚佳，遇上困難也不怕，易獲別人幫助。

馬

運勢超旺，做事手到拿來，工作表現如虎添翼。

羊

財運上升，掌握市場訊息，投資可獲一筆進帳。

猴

桃花旺，單身者宜把握時機，易嘗到愛情滋味。

雞

財來自有方，只要做到理性消費，荷包脹卜卜。

狗

工作多阻滯，心情變差，易與身邊人發生口角。

豬

無風也無浪，生活愜意，或有意想不到的收入。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

配合命格增強健康運

最近的話題仍然離不開抗疫，較早前的文章，建議大家避免不慎催旺病位，這次就和大家分享如何配合自己的命格，來加強健康運。

［食物催旺法］

從飲食着手，可以增強身體免疫力，但也須注意多樣性的配搭，攝取均衡營養，避免造成飲食不均。

春季出生者（農曆正月至三月）：木旺金弱，多進食屬金的食物，例如雞蛋及雪糕等。

夏季出生者（農曆四月至六月）：多屬火旺水弱，宜多吃屬水的食物，如海鮮類及海帶等。

秋天出生者（農曆七月至九月）：屬金旺木弱，宜多進食沙律及蔬菜類食物。

冬天出生者（農曆十月至十二月）：多屬水旺火弱，也最不怕上火，可多進食薑、辣椒、燒烤類等食物。

［運動催旺法］

做運動有益身心，如配合自身命格選擇運動類型，更能相輔相成，進一步鞏固健康運。

春天出生者利金，多接觸金屬物件和使用器械健身，不妨多到戶外，有相關健身設施，又或購置簡單的健身器材回家進行運動。

夏天出生者利水，多做水上運動，例如游泳、滑水，或多到海邊及湖邊散步。

秋天出生者利木，多遠足行山，多看到樹木有助運勢。

冬天出生者利火，多進行高溫瑜伽等類型的運動。