投資藝術品未蝕過錢　張智霖收藏億元名畫等退休

繼買車、儲磚頭及買名錶後，圈中名人近期開始流行收藏名畫作投資，其中張智霖（Chilam）眼光獨到，至今「業績」未錄得任何虧損。身為日籍藝術家草間彌生粉絲的他，私藏對方大小畫作逾10幅，加上其他名家作品，他現時擁有近億元「珍品」，鋪路5年後引退！

問Chilam為何鍾情名畫，他笑說：「起初係朋友之間講起，咁咪試吓去睇拍賣，愈睇得多就愈鍾意，自己搵資料，嘗試了解唔同嘅畫家同佢哋嘅畫風，就係咁開始買吓賣吓，暫時都有錢賺嘅。（賺得最多嗰次？）都翻咗1、2倍，係我學嘅時間好，揀畫又揀得啱。（起初開始買畫動輒幾百萬，唔驚咩？）當時投資唔係好大，只係想買畫去裝飾屋企，慢慢了解更多，見到鍾意嘅畫家（作品）就開始夠膽。」

本身是車迷的Chilam如今竟直指這項興趣並不保本：「車一落地就蝕錢嘛，我依家比較鍾意價值投資。買畫保值之餘，我最鍾意係考自己嘅眼光。（依家收藏咗好多靚畫？）最多嘅係草間彌生畫作，成日去佢嘅展覽，雖然未見過佢真人，但同佢經理人好熟，有時經理人問佢賣唔賣畀我，佢知我係香港藝人就肯交易。」據悉，他曾經花4、5百萬港元購下一幅經典「南瓜畫」，粗略估計至今已升值至近千萬，加上其他名家作品，其私藏名畫市值分分鐘已上億元！

問到屋企是否已被名畫包圍，他笑着解釋：「屋企其實一幅都冇，以前囝囝細，我驚佢啲玩具飛落畫度就大件事，加上西斜，所以另外搵地方保管。（點先肯割愛？）我嘅交易唔算頻繁，係收藏成分多啲，藝術品係好嘢嚟，有時賣都只因拍賣行嚟要求我。有心願想開一次展覽會，同啲同好者一齊鑑賞吓。（你去學畫畫啦！）想過去學，但諗深一層不如將啲時間花喺最有價值方面，唱多隻歌、拍多套戲好過。」

5年內退居幕後

另外，他將舉家北上，為他有份參加的內地型男綜藝節目做準備，預計最少逗留數月，他說：「詳情就等節目組公布啦，不過可能係我最後一次做類似嘅節目演出，50歲做一次都幾好吖！（仲好後生啫！）體力唔得喇，其實都自覺，如果要再捱通宵戲、為演唱會操練，真係會好辛苦。如無意外我不出5年應該會退出幕前喇！」

他又指若不是疫情的話，早已舉行了「告別演唱會」：「本來諗住做埋呢次，依家真係唔知幾時先有得企上紅館喇！作為一個藝人，我覺得有責任出吓嚟，畀機會想見我嘅觀眾見吓。（退出大家會好唔捨得！）天下無不散之筵席，咁多年我已經將最好嘅自己獻咗畀觀眾，即使唔做幕前，我可以做幕後，投資吓項目、開製作公司咁，將我咁多年喺圈內學到嘅嘢用番出嚟！」