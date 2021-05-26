《本能》30周年　莎朗史東被迫露體受盡屈辱

荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）92年憑賣座懸疑片《本能》（Basic Instinct）走紅，最多人談論絕對是莎姐片中被盤問時繞腳露下體的一場，那場戲成為光影史上最經典的一幕之一！

下年是《本》上映30周年紀念，莎姐原來當年拍攝「盤問戲」時令她受盡屈辱。她曾在訪問中表示那場戲原本她是有穿底褲的，是導演保羅域浩雲（Paul Verhoeven）因技術問題而要求她脫下底褲拍攝，而她當時同意並誤以為鏡頭唔會focus她的「妹妹」。她表示完成那場戲後睇完「毛片」時才知自己露體，之後嬲到怒摑導演一巴，並下令他刪剪露體鏡頭。不過保羅後來受訪時卻反駁莎姐，指她當時心知肚明會被拍下露下體，他說：「相信任何一個女演員如果被導演要求除下底褲拍戲，你都會知會發生緊咩事？」

除了莎姐露體之外，片中她與男主角米高德格拉斯（Michael Douglas）的大膽踩界性愛場面亦受盡爭議！片中的激烈床戲全部由他們親身上陣，雖然親身上陣但據知米高的合約寫到明不可以有正面全裸的鏡頭，而慎防感染愛滋病，男女主角拍攝床上戲時下體都要戴上護墊。《本能》上映的版本超越三級，但原來當年導演有個自己親自刪剪的導演原汁原味版本，打算於來年影片上映30周年時上映。而莎姐對此大為不滿，不過她明白自己唔權阻止影片唔上映。

《本能》當年上映時大受歡迎，後來被多部電影惡搞過，其中周星馳的《逃學威龍3之龍過雞年》都由梅艷芳翻玩《本》盤問戲來搞笑。而幾年前米高亮相清談節目《The Late Late Show》時都與肥仔主持James Corden翻玩那場戲，James更飾演核突版莎朗史東撓腳露體。