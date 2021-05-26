郭富城珍藏趙無極畫作　行內人估計逾5千萬

張智霖和好友兼天王郭富城同樣愛車，近年也齊齊愛上儲名畫，城城早前自爆收藏了10多幅法籍華裔畫家趙無極的畫作：「我7年前開始收藏畫作，有10幾幅名畫家趙無極嘅作品，我最喜歡趙無極嘅作品，佢將西洋畫風格加入中國水墨畫之中。」有傳單是他收藏趙無極的畫作，有行內人估計，市值共逾5,000萬港元。城城不單止愛儲畫，更會和太太方媛睇畫展當拍拖節目，早前與太太出席畫展的他，豪擲7位數字買入7幅靚畫，以示對新畫家的支持。

城城亦曾透露因拍電影的角色比較沉重，以往喜歡玩賽車釋放情緒，但7、8年前開始喜歡油畫、水墨畫，並開始學寫毛筆字，他說：「因為上年疫情關係，多咗時間喺屋企，除咗收藏畫之外，亦有搵老師學寫字。」日前，方媛更在社交網大晒老公的書法作品，並力讚：「不錯喲！」

抽象派大師趙無極是二十世紀以來最早打入西方核心藝術圈、最被認可的中國藝術家之一，全球收藏其作的國立藝術機構逾138家，當中更包括巴黎羅浮宮、紐約大都會美術館、北京中國美術館等博物館界巨擘！根據《2017年全球藝術市場報告》，趙無極全年拍賣成交總額約1.56億美元，居全球藝術家第10位！於2018年其平生創作尺幅最大油畫《1985年6月至10月》，以5.1億港元成交，刷新3項拍賣紀錄，包括趙無極世界拍賣紀錄、亞洲油畫世界拍賣紀錄，以及香港拍賣史上最高成交畫作！