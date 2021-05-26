2大新玩意推介　考完試就去玩啦！

(上) 想以至抵優惠與屁屁偵探一齊破案？由即日至6月17日可以早鳥價入手門票。(下)夢幻水母萬花筒以巨大萬花筒為設計理念，將真水母、鏡影幻象及燈光配合，創造出神秘空間。(互聯網)(互聯網)

小朋友平日返學、做功課、默書測驗已經夠疲倦，再加上6月要應付終期考試，日日溫書無得抖，諗起都替他們辛苦！身為父母的你，要陪太子讀書，亦不見得輕鬆，是時候先預備考試後的好去處，好讓大家先放鬆一下心情，到時好好慶祝一番！小記今次就預告兩個全新場所，集合遊戲、教育、購物元素，一站式不論家長或小朋友都啱去。

召集小助手 與屁屁偵探破案

相信家有小孩的你，一定不會對屁屁偵探感到陌生！無論其推出的繪本、卡通片都大受歡迎，最近更宣布「屁屁偵探特展 香港篇」定於6月25日至9月26日舉行，屆時會將繪本中精彩且充滿挑戰的場景與內容一一呈現，希望透過7大展區、有趣關卡任務等，寓教於樂，鼓勵小朋友勇於面對挑戰。此外，場內特設全港首個屁屁偵探期間限定店，網羅多款周邊，更會推出香港獨家限定商品，讓喜愛屁屁偵探的粉絲們過足癮！由即日起至6月17日，可以早鳥價入手門票呀！

多互動遊戲 建萬呎海洋專區

浩瀚的海洋蘊藏無限奧秘，想親眼探索這深不可測的海底世界嗎？全港首個海洋體驗館「浩海立方•探游館」引入真實的海洋生物，配合絢麗的光影藝術，讓原來樸實無華的水母，瞬間渲染成色彩斑斕的泡泡，同時配合媒體互動裝置，輔以饒富趣味的動畫元素，從中能了解生物及環保知識，以及可持續生活模式。此外，場內將配備以海底世界為主題的兒童遊樂區，屬全港首個結合玩樂及海洋保育學習，兒童除可參與一系列的體適能挑戰外，更可從中獲得海洋知識，成件非常有趣呀！