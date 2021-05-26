「最美魚販」加入台灣醫護抗新冠　W胸完勝謝嘉怡

港姐冠軍謝嘉怡由參選時就被起過底，喺愛丁堡讀醫又做過護士，不過原來台灣有位索爆網紅同佢係「世界上的另一個我」，同樣鬼鬼哋嘅台妹阿澎（現藝名劉心語），原來亦係有4年資歷嘅ICU護理師，最近佢仲響應「醫護徵召令」，願意投入抗疫第一線醫護工作！

2018年因為喺街市賣魚而爆紅嘅劉心語，曾被媒體譽為「最美魚販」，着住吊帶低胸背心又烏身又劏魚，「W胸」成功引起轟動！而佢亦唔係得個樣，一直到依家都Keep住喺台灣彰化為家族經營嘅魚檔幫手，做生招牌。

不過有鑑台灣爆疫嚴重，已經「退役」嘅劉心語決定接受徵召，盡自己的一份力量，更意外被發現原來佢曾經喺深切治療部職護理師，有4年多資歷，去到2019年先正式離職。佢就寫道：「每天在電視機前看新聞，真的無法置身事外，可能沒有很多人知道，我一畢業就是在深切治療部了四年多，希望能盡自己一點小小的力量。」

劉心語同時亦晒出自己上網填寫徵召嘅資料，以表極大嘅決心，呢份勇氣即被大批網友喪讚「感謝你無私的付出」、「妳很勇敢，但是也請注意安全」簡直就係將「人美心善」發揮到極致！

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