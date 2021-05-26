星野源公布閃婚後首現身　自爆向結衣求婚過程

40歲日本男歌手星野源，上周宣布與「國民老婆」新垣結衣閃婚後，昨日深夜首度露面，為主持的電台節目《All Night Nippon》開咪。他抵達電台時，被半百傳媒包圍祝賀，臉上掛上尷尬又幸福的笑容：「好厲害，未見過這樣場面，謝謝。」

星野源被問及求婚過程時表示：「就是普通的說『請跟我結婚』。」他又透露因2人太忙，仍未有時間註冊，也未開始一同生活。他表示過去一星期收到很多祝福，令他感到十分幸福。他在直播節目中再度親自交代婚訊，有聽眾追問關於他2年前為追結衣刻意搬到同一幢大廈住的報道時，他表示：「真的只是偶然，考慮到保安管理，便選到剛好有行內人住的地方。」他又強調2人拍畢《逃跑雖可恥但有用》特別篇後，去年11月才正式拍拖。被到私下怎樣稱呼對方時，星野源表示會叫「結衣BB」，而結衣則稱他「源先生」。

此外，有傳去年尾拍畢《逃恥》特別篇後，電視台計劃開拍《逃恥》第2季在10月播出，原本結衣方面亦表示甚有興趣，但其後計劃卻突然告消。知情人士估計當時結衣已決定下嫁星野源，並打算專心拍畢明年播出的大河古裝劇後專心家庭，因此才辭演《逃恥》第2季。