灣景國際夏日「童」樂　精彩食住體驗

（前）港式咖喱炒龍蝦：用上豆蔻、小茴香、肉桂、丁香、孜然、椰奶、雞蛋及辣椒油等烹調出香辣有致的龍蝦，伴以紫洋葱、唐芹、鮮茄及薯仔等配料提鮮，風味十足。（後）香烤西班牙豬頸肉配香茅豬頸肉用香茅、南薑、乾葱、蒜蓉及芫荽醃至入味後燒製，掃上蜜糖再燒至焦香；配以由辣椒、乾葱、青檸、魚露、芫荽及椰糖自家製的泰式酸辣汁，香口惹味。（客戶提供）

【特約報道】爽滑鮮甜的加拿大龍蝦，加埋被譽為西班牙國寶的黑毛豬，為夏日帶來無限滋味。灣景國際灣景廳即將推出「龍蝦．黑毛豬」自助晚餐，讓你一次過品嘗兩種矜貴美食。同時更推出特色家庭住宿計劃，將客房變身童話世界，還有週末限定的午後自助餐與兒童遊樂坊，今個夏天與眾「童」樂！

大擦龍蝦黑毛豬

加拿大龍蝦外殼帶艷紅色，與炎炎夏日十分匹配，味道爽滑鮮甜，於「龍蝦．黑毛豬」自助晚餐可品嘗到多款以龍蝦為主角的美饌，例如港式咖喱炒龍蝦、米香脆炸龍蝦丸、龍蝦蟹肉牛油軟包、酥皮龍蝦湯等。此外，自助餐還有另一主角西班牙黑毛豬，有「懂走路的橄欖樹」暱稱，肉質帶獨特榛果香，令人食指大動；菜式方面包括香烤西班牙豬頸肉配香茅、蒜泥西班牙豬白肉、野菌西班牙火腿薄餅、哥頓布式炸西班牙豬扒等。而一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、新西蘭生蠔、鮮蝦、藍青口等冰鎮海鮮均會輪流供應，還有各式刺身、沙律、切肉及熱葷如香煎鴨肝及羊扒、香草烤羊髀、燒美國西冷牛扒、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨等美食，讓人大飽口福。

滋味甜品 花款特多

甜品方面選擇眾多，今次的精選甜品是番石榴荔枝慕絲蛋糕，綴以飽滿的荔枝肉及雲石紋朱古力薄片，香甜開胃；還有焦糖菠蘿藍莓乳酪杯及每晚 8 時開始於甜品專區供應的即炸沙翁配肉桂糖。

另外，更有瑞士名牌 MÕVENPICK 雪糕任吃、蜜桃香檳啫喱、黑芝麻芝士蛋糕、意大利芝士蛋糕、班蘭焦糖燉蛋等等，吃到捧住肚子走。

「龍蝦．黑毛豬」自助晚餐

地址：灣仔港灣道 4 號灣景國際 1 樓灣景廳

供應日期：2021年6月1日起

供應時間：6:30pm~9:30pm

訂座電話：3909 9088 / 5721 2553（WhatsApp）

*價錢：星期一至四

成人 $528、長者 $488、小童 $428；

星期五至日、公眾假期及前夕

成人 $568、長者 $528、小童 $468

* 指定信用卡可享原價 8 折優惠 * 按原價另設加一服務費

免付加一優惠價：星期一至四 成人 $428、長者 $388、小童 $348；星期五至日及公眾假期 成人 $488、長者 $448、小童 $408

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

客房變身兒童樂園

最近推出的「與您『童』樂」家庭住宿優惠，將 250 呎客房布置成不同主題的夢幻空間，添置小帳幕及小玩意，住客可享用免費 Wi-Fi 上網服務及 Nespresso Capsules 咖啡機，更提供小童專屬用品如兒童呎碼拖鞋、卡通洗漱用品等。6 月份入住可獲贈父親節小禮物 1 份，而住宿優惠更包括早餐及自助午餐或「『童』遊暢聚」午後自助餐與兒童遊樂坊；還可延遲退房至下午 2 時，記得將溫馨照片按照前台「有相有賞」遊戲指示上載至指定社交平台，即可獲贈小禮物 1 份，盡享「玩」「味」無限的親子之旅！

與您「童」樂家庭住宿優惠價目（包兩位成人及一位小童）：

行政豪華客房 每房每晚 $1,200（+10%）

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預訂或查詢：2911 1358 / reservation@theharbourview.com.hk

週末親子美饌天地

全新推出的「『童』遊暢聚」午後自助餐與兒童遊樂坊，將 3,000 呎以上的宴會場地打造成週末親子美饌天地；精心設計了色彩繽紛的兒童遊玩角落，滿佈各樣遊樂設施及玩具，家長們也可於遊樂坊旁享用豐富的午後自助餐，享受閒情逸致。特別炮製了無酒精奶油啤酒給小朋友品嘗；還提供冰涼特飲，如無酒精雞尾酒，喝後透心涼！小朋友更可穿上魔法袍，手持魔法杖，變身潮流魔法師留影。午後自助餐更會提供即製爆谷，小朋友吃到熱辣辣又香甜的爆谷份外滿足。

宴會場地「『童』遊暢聚」午後自助餐與兒童遊樂坊

地址：灣景國際 2 樓

原價：每位 $228（已包括加一服務費）

供應時間：星期六 3:00pm~5:00pm

訂座或查詢：3909 9088 / 5721 2553（WhatsApp）

/ harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

*可尊享 7 折優惠