曾在《龍珠:全新進化》(Dragonball Evolution)中與周潤發合作過的34歲女星艾美羅森(Emmy Rossum),昨日於社交網站貼大肚照宣布有喜兼已誕下女兒。

她宣布為老公Sam Esmail生女:「5月24日2021年,於陽光普照的周一早上8時13分,我們歡迎我們的女兒來到世界。」今次是她們的首胎,2人於2017年5月結為夫婦。

除了《龍珠》之外,艾美亦參演過由歌劇改編的《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)電影版和災難片《明日之後》(The Day After Tomorrow)。