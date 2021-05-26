今晚首播　惠利孖張基龍谷《心驚膽戰的同居》

韓國女團Girl's Day成員惠利與男星張基龍合演的tvN新劇《心驚膽戰的同居》將於今晚首播，一眾主演與導演南成宇今早出席發布會。

劇集改編自同名網絡漫畫，導演坦言原作是很好的作品，也很有人氣，所以將其改編成劇集的確感到有壓力，而飾演999歲的九尾狐申禹如的張基龍就表示比起有負擔，他是以享受的心來參與，覺得劇本十分有趣，因為是第一次演愛情喜劇，所以心情很激動，又笑指：「我是第一次穿韓服拍劇，原來也很適合，能夠作很多新嘗試真的很開心。」飾演平凡大學生李潭的惠利則說：「我看了劇本之後，發覺很有趣，所以很想參演，李潭這個角色性格非常率直和理直氣壯，我之前演的角色都有被動的一面，但李潭就是比較貼及現今青年人的角色，很有魅力。」

惠利早前為拍攝劇集而退出她主持的節目《驚人的星期六》，她表示自己在劇中佔很大比重，也有不少要消耗體力的場面，所以為了更專心地拍攝劇本而退出節目。談到與張基龍合作的感受如何時，惠利就笑指沒想過早前與對方拍攝的雜誌寫真會獲得那麼大關注，張基龍則指拍攝現場充滿能量和很有趣，又指在劇集拍攝初期曾因為不知道要怎樣演而感到苦惱，多得惠利的幫助才令他可以完成拍攝。

早前劇集《女神降臨》和《黑道律師文森佐》因為出現內地產品的植入式廣告而引起韓國觀眾不滿，《心》劇的劇組為免再掀起觀眾的敏感情緒，已將劇中的出現內地產品的鏡頭刪走，今日有記者問及劇集不加入中國品牌植入式廣告的原因，主持朴瑟琪就代為回答：「劇集正以觀眾的感受為大前提製作中，今後也會為了讓大家能看得更投入而努力的。」