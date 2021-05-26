壞過凱婷！Paris Hilton名媛變獄鳳

有「獄海名媛」之稱的美國女星Paris Hilton含住金鎖匙出世，祖父是名酒店的創辦人。自細就衣食冇憂。更曾經因為年少冇知而屢次犯事入過獄！

今年已40歲的Paris與好友Kim Kardashian一樣都是憑藉春宮帶而成名。2003年，剛加入娛樂圈的她與當時男友Rick Salomon拍下的春宮帶被外洩放上網。及後「男主角」更索性將之發行錄影帶並大玩食字叫《1 Night in Paris》來賺錢。當時Paris控告男友要求賠償，最終雙方庭外和解。Rick同意畀312萬港元另加春宮帶銷售的分紅給Paris作補償。不過多年後Paris表示自己從春宮帶中一毫子都冇收過。而她更霸氣回應：「我個香水品牌都賺夠啦，我根本唔需要擔心有冇錢收。」

雖然Paris是事件中的受害者，但有失必有得，她因此而奠定「慾女」的形象。她靠性感形象而名利雙收。然而她喜愛夜蒲導致她多次犯事。2006年她因為醉駕斷正而獻出「第一次」被警方拘捕。同年她的車牌被吊銷並被判36個月緩刑和罰款。未夠1年，她又因冇牌駕駛而再次斷正。1個月後她再度因冇牌駕駛及超速而被捕，因而違後緩刑條例而被判入獄45日！雖然當時Paris力挽狂瀾除了上訴之外更跪求當時的加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）特赦，最後法官仍維持原判。入獄前當日Paris仍然有心情出席MTV電影頒獎禮。

出獄後Paris仍然死不悔改於2010年在南非睇世界杯時被指食大麻，最後被當地警方趕離場。兩星期後，她離開南非時又因藏大麻而被扣留。同年，她與男友Cy Waits同遊拉斯維加斯時，男友因醉駕而被警員截停並在Paris身上搜出毒品。最後她被判緩刑1年以及200小時社會服務令。

Paris三番四次犯事，她終於改過自新戒夜蒲之外亦專心DJ工作。今年初她更宣布與男友Carter Reum訂婚。並自爆已接受人工受孕準備與男友組織家庭！不過由於今次是Paris第4次訂婚，所以大批網民都留言表示唔睇好她終於會與男友行入教堂。