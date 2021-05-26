冷氣機霉味　幾十蚊自己搞得掂？

天氣愈來愈熱，冷氣機已經成為大家每天必開的家電之一。不過冷氣機經過秋冬季一段長時間沒有開動，開啟時又出現一陣霉味，涼風亦有所減弱。今集【自己屋企自己救】的任務，就是自己落手洗冷氣，究竟可不可以將冷氣機清洗乾淨，再度噴出清新的冷氣呢？

冷氣清潔劑可以於一般超級市場及百貨公司買到，價錢一般在HK$100以內。今次選購了兩枝作測試，一枝是常見的家居產品牌出品，另一枝就是日本品牌出品。兩枝用法上都有分別，但成分內同樣有抗菌劑及具有分解、滲入效果的介面活性劑。前者首先要將清潔劑噴在散熱片上，等待10分鐘讓泡沫將污垢溶解後，再以濕毛巾或者牙刷清潔散熱片。後者則需要在冷凍葉距離5厘米下噴上清潔劑，等待10分鐘後，再開啟冷氣機30分鐘就完成清潔過程。實際使用，兩部機清洗完都會噴出香味空氣，感覺上吹風都較涼。

陳師傅就指不拆機情況下，使用冷氣機清潔劑確實是折衷方法，令冷氣機表面上可以變得清潔。但要留意清潔時，不要噴濕右邊的電子板，否則可以會短路引致壞機。散熱片方面，清潔時切忌太用力令到金屬片有機會變形，否則會影響吸風，甚至塞塵及壞機，建議以高壓噴水壺、水槍清潔代替。他再補充，正確清洗窗口機的方法是拆下來，以俗稱「Coil水」的專用清潔劑完全清潔前後排的散熱片，再使用高壓水槍清洗。但不建議一般市民自行清潔，因為冷氣機有一定重量，需要兩人甚至三人合力抬出；而「Coil水」亦含化學成分，彈到眼睛會產生危險。