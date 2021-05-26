【簡潔生活學】收納個案：新抱執屋點入手？

香港人均居住面積小，很多夫婦婚後都會和老爺奶奶共住，每個人都有自己的收納習慣和規條，要適應他人的生活方式，均需要時間和耐性、互相了解，尤其和長者生活，如果能夠互相體諒，便明白「家有一老如有一寶」。

有一個案，陳生陳太因希望儲蓄首期，新婚後便開始和陳生的父母居住，當然陳生從小到大和父母居住，已習慣他們的生活模式，陳太和兩老關係也良好，但相見好同住難，婚後發現老爺奶奶的生活模式或打掃收納方法跟自己大有分別，跟陳生陳太商量後，給予意見如下：

老人家生活習慣和我們有些不同，而且因年紀老邁，很多時收拾後會忘記物件放在哪，可先了解老人家生活習慣，了解其出發點，從旁作出協助，收納師並不是指令客人如何改變，相反是帶出收納的好處和方便，從而引導客人持之以恒地將物件和家居收納妥當。

陳太說兩老將物件塞進櫃桶或衣櫃，表面是很整潔，但要找東西時，根本找不到，打開櫃門內裏是一片混亂，我建議陳太和兩老每次先收納一個範圍，因老人家體力和我們不同，一次過全面大收拾，可能會惹來反感又疲倦；先從不私人的地方開始，感染老人家看見收拾的地方大有成果，才繼而協助收拾比較私人的領域如睡房。

我們先由收拾洗手間開始，因濕氣重容易滑倒，告訴老人家說為安全着想，將常用的物件放在視線水平位置，重物放在腰下線，即使老人家要拿取也不至於傷及腰部，比較少用的物件放在視線水平以上比較高的位置。

通常洗手間比較少放置私人物件，即使有大部分也是清潔用品，所以老人家比較容易接納，稍有成果後，可以嘗試收納廚房，因為廚房是食物安全第一關口，也是第二個比較少私人物品的地方，採用同樣的收納道理，至後再到客廳、最後才收納房間，令老人家明白收納的好處，一步一步建立良好的感覺會比較得心應手。

大家共處一室，尊重和包容是相處之道，尤其老人家人生閲歷比我們豐富，物品中有很多具紀念價值，我們是需要時間理解，而且即使提議用數碼方式儲存，亦要耐性去解釋和幫忙，但只要細心聆聽和引導，其實我們還可能因為收納，更了解明白長者的想法和需要，和從中發掘更多上一代有趣的故事。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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